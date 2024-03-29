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中華信評上調台糖評等 授評「twAA／twA-1+」 展望穩定

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

華信評29日上調台糖評等，將其長期信用評等由「twAA-」調為｢twAA｣。中華信評指出，過去3年台糖土地租金收入持續成長，證明以租金為導向的土地業務策略能穩定強化其獲利能力與現金流量穩定性，因此上調其評等。

中華信評確認台糖長短期信用評等為「twAA／twA-1+」，展望穩定。中華信評指出，過去3年台糖土地相關租金收入對營收貢獻占比持續成長，成長率高達42%。除此之外，去年租金收入較土地開發及出售業務更多出5.16億元。

中華信評表示，租金收入導向的商業模式風險比一次性土地售出更低，且預期未來2年出租土地將是台糖土地相關營收的主要來源。

但中華信評也指出，台糖農業業務表現持續疲軟，畜殖業尤其明顯。去年台糖畜殖業務的毛利率仍為較低的負 4.4%，主要原因在於新畜殖場的建設延後，而導致豬隻畜養數量減少。

中華信評預期，隨著更多新式畜殖場完成更新，台糖2026年豬隻畜養數量將從去年年底的 17 萬頭逐步增至 40 萬至 45 萬頭，帶動未來2至3年內畜殖業務獲利能力反彈。

中華信評指出，台糖雖然持續進行設備升級，但帳上淨現金部位足以支應資本支出需求，因此展望「穩定」。觀望評等未來走向，中華信評認為，台糖未來2年評等出現變動的可能性較低。

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