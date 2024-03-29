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達麗台中高鐵案未公開就賣6成 董座驚：銷售速度比高鐵還要快

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達麗建設位於台中高鐵站前的百億級大案「新高鐵」29日正式公開。記者朱曼寧／攝影
達麗建設位於台中高鐵站前的百億級大案「新高鐵」29日正式公開。記者朱曼寧／攝影

達麗建設（6177）位於台中高鐵站前的百億級大案「新高鐵」29日正式公開，達麗董事長謝志長表示，在交通建設、產業等陸續到位下，未來六都的房價平衡點會愈拉愈近，而新高鐵因為有三鐵共構的優勢，磁吸南來北往的客群，潛銷已達六成，房子賣得比高鐵速度還要快。

謝志長表示，過去台中烏日高鐵特區的房價確實「委屈了」，不過現在在中科議題帶動下，發展愈來愈亮眼，尤其是台中有高鐵串連，只要一小時左右就可以抵達台北或高雄兩大都會，加上鄰近國道1號、國道3號、74快速道路，絕佳地利之便，形成掌握交通輻輳且難以取代的關鍵核心。另外，台中高鐵站未來還有高鐵娛樂購物城，可為區域再度掀起人潮利多。

對於未來房市看法，謝志長認為，大選後房市陰霾退散，且國內經濟面的信心提升，現階段利率水位仍在相對低檔，在資金充沛、股市表現佳的情況，且又有通膨因素在的情況下，房地產對民眾而言，仍具備保值抗跌的特性，具有交通便利性和產業發展的地區備受青睞，未來達麗尋找土地也會圍繞在產業與交通上。

海悅國際總經理曾俊盛表示，房市與供給、需求有很大的關係，前段時間政府重拳打房，加上缺工、營建成本升高，都讓建商推案量將下來，導致市場供給變小，而供給量變少，需求還是只增不減的情況下，房價反而不容易下來。

曾俊盛表示，儘管有少子化議題，但國內有護國神山台積電（2330）撐腰，為房市注入不少能量，所以少子化影響房市的供需問題不會這麼快看到，另一方面，股市和房市是連動的，而房市是落後指標，只要股市上漲，房市也會跟著漲，在市場適應平均地權條例等政策後，房市仍會緩步上升。

海悅國際總經理曾俊盛。記者朱曼寧／攝影
海悅國際總經理曾俊盛。記者朱曼寧／攝影
達麗董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影
達麗董事長謝志長。記者朱曼寧／攝影

房價 房市 高鐵

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