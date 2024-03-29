租地一公頃 不動產業者推「未來綠色」平台救偏鄉

元宏不動產加值服務平台今宣布創建「未來綠色」平台，提出「租地一公頃」種植經濟作物的全新地產商業模式，希望能對台灣偏鄉與農村盡一份心力。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，近期食安問題引發民眾關注，但很多人不知道，糧食生產更是台灣食安問題上的一大隱憂。目前台灣有超過1/3以上的耕地都在休耕，台灣偏鄉與農村正面臨人口老化凋零、年輕人在鄉缺乏好的工作機會出現大幅外流、全國農業人口、耕地面積、糧食自給率更不斷減少的多重困境。

以耕地面積來說，根據農業統計年報資料顯示，從2013年至2022年底，全台耕地就消失了2萬4281公頃，相當於936座台北大安森林公園的大小，而且長期休耕地持續不斷累積，從20123年的4萬8千餘公頃增加到2022年的接近5萬3千公頃，倘若再加上短期休耕地， 到2022年即達28萬8千餘公頃，占總耕地面積高達37%、逼近4成，耕地閒置的狀況相當嚴重。

而肥沃耕種的土地越來越少的結果，就是造成糧食只能仰賴進口，或是農民只能設法在狹小耕地裡提高產量，甚至使用不少人聞之色變的「基改作物」來增加糧食生產量，後續潛在的食安問題嚴重性不小。

而且近年台灣偏鄉與農村因為人口老化與年輕人外流，也造成大量農地無法有效利用，很多人只好將農地變更為豪宅、工廠、KTV、民宿、土雞城….等非農業使用，更出現許多土地利用的亂象，造成很多問題。

周昆立表示，雖然近年政府為了挽救偏鄉與農村經濟、減少優質農地荒蕪無效利用，數十年來補助推動各種農村再生計畫、創生計畫，更希望能吸引年輕人返鄉工作，但實際上年青人對於務農收入偏低的刻板印象，加上農作物缺乏後端加值的配套措施，造成計畫結果往往成效不如預期。很多計畫結束，工作人員離去，偏鄉與農村大多呈現繼續凋零的狀況，無法徹底復甦。

對於偏鄉與農村的困境，元宏不動產加值服務平台積極投入資源，並詢問學界意見，正式創建「未來綠色」平台(網址: https://greenfibre.fggc.green/ )，提出「租地一公頃」種植經濟作物的全新地產商業模式， 希望能對台灣偏鄉與農村盡一份心力。

元宏不動產表示，該模式已串連上游下產業，首先，藉由「平台籌資」彙聚眾人力量，並找尋適合種植的土地；其次，搭配專業團隊訓練契作，不僅可增加農村就業機會，還可確保生產可達高品質。

此外已洽談纖維公司保價收購，可保證有穩定收益，最後全程有收益信託，讓所有參與者的利益能安全與最大化。這樣的模式已獲得很多人響應，未來若能更加普及化，不僅可活化鄉村土地資產，還帶動區域經濟、就業形成多方共贏的結果。 示意圖／記者游智文攝影

商品推薦