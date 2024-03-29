裕融力挺《文化平權巡演》連續兩年為庄頭劇場獨家贊助企業

文化部宣布庄頭劇場再度開跑，裕融企業（9941）攜手旗下格上租車發揮ESG精神，連續兩年擔任《文化平權巡演》獨家贊助企業，將「捐服務代替捐車」創新移動服務的公益用車模型投入活動，以移動平權具體落實文化平權，構建永續文化城鄉。

自2023年起裕融發起「文化接駁」行動服務，以「一台車、一家人、一趟文化旅行」公益理念投入文化平權巡演活動，在全台6個縣市(宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投、台東)為特殊教育學校師生及家屬，提供點到點無障礙專車接駁服務，讓每個無論是在山區、偏遠鄉鎮的弱勢孩童、行動不便的病童，皆能平等接觸文化。累計共關懷近50個特殊教育家庭、逾百位特教師生與家人，在企業志工陪伴下，共同享受一場場的文化饗宴。

裕融企業長期關注ESG永續議題，自2016年起與裕隆集團長期投入公益作為，攜手格上租車以偏鄉服務發展更多元共享移動服務，8年公益接駁服務歷程，完成逾190萬公里里程，用移動力帶動地方創生與社會福祉。

裕融公司表示，今年庄頭劇場預計於2024年4-6月至10-11月之間，邀請10個知名表演藝術團體作為主領，帶領50個中小型團隊，於10個地區以表演藝術作為主軸的多元化體驗。

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