高雄捷運聯開案一棒接一棒 衛武營站聯開案公告招商

高雄O13及Y10站聯開案前天完成簽約，高市捷運局今天再公告「高雄市大眾捷運系統橘線O10/Y18衛武營站土地開發案」徵求投資人。捷運局說，近年不動產市場經營環境變化，這次招商條件已調整及優化，基地具有優越的區位與雙捷運交會的轉乘優勢，可望成為南台灣第一個雙捷運共構的聯合開發案，打造為高雄東區的新門戶。

高雄市副市長林欽榮說，O10/Y18基地方整，正臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近70公頃的開放空間及綠地，從國道1號高速公路下來3分鐘即可抵達，具有橘線及黃線雙捷共構優勢。

林欽榮指前年公告期間，不動產市場投資氛圍保守，本次務實通盤檢討全案招標條件，考量開發量體逾8萬坪，全案基地分為西側及東側兩基地，可單獨投標，也可複式投標，是這次招商條件重大變革。

捷運局長吳義隆說，此案基地面積約1.8公頃（5450坪），位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，鄰近鳳山生活圈。基地開發可結合周邊衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展，區位條件優異。

捷運局說，此案為都市計畫第五種商業區（建蔽率70%、容積率840%）及交通用地（建蔽率40%、容積率400%），作為產業辦公、藝文商業、藝文旅館及景觀住宅等使用，預估投資金額約210億元，至少創造350億元的開發價值。

捷運局指出，在兼顧投資人合理利潤財務前提下，招商條件有五大重點變革，包括土地所有人分收比例調整至30%（第一標），符合開發財務可行性及市場期待。投資人可單獨投標，也可複式投標並優先開標，保留基地規模彈性。全案放寬商業使用樓地板面積限制，並以地面層設置為原則，符合開發產品定位。配合不動產開發市場狀況與高雄聯開成功經驗，也放寬部分申請資格限制，讓更多投資人得參與開發，創造競爭優勢。

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