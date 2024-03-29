電動車產業見曙光 力拼營運動能

根據美系券商最新研究報告指出，2024~2025年電動車電池價格預計將大幅下降，電動車售價亦將隨之大降價，進一步拉抬電動車銷售。從2023~2025年，電池價格將下降40%左右，電動車在特定市場上的成本，至2025年可能跟傳統車輛的成本相當。

2024~2030年全球平均的電池組價格，呈現穩定下降的趨勢，預計至2030年電池成本只有70~80美元／kWh，跟2019年的高峰價格（150美元／kWh）相比降幅達到一半以上。預測歐洲與美國市場，電動車的滲透率有望逐步上升，分別達到近七成與四成。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國標普500企業第四季盈餘整體表現多優於市場預期、成為當前股市最大動能，其中優於預期幅度最大產業為科技業、整車在內的非必需消費業同樣優於預期。儘管2024年純電動車銷量可能低於前兩年，惟相較於今年傳統車終端銷售可能呈現負值來看，根據券商預估今年全年銷量仍可望維持雙位數增長，預計實現約17.8%的增幅。

另外，日本隨著汽車、汽車零組件及機械的出貨量猛增，今年1月日本出口同比增長11.9%至7.33萬億日元，超出經濟學家預期的9.5%，連續2個月維持同比增長。日本整車廠、重工業大廠以及半導體設備商皆相繼吸引國際市場資金目光，可關注日本車廠表現。

此外，日盛全球智能車基金研究團隊指出，2024年美國汽車製造商預計推出約50種新款純電動車車型，初估全年純電動車選擇數量可望增加一倍。在電動車產業方面，除了持續觀察大型電動車與傳統車企表現外，由於AI科技將逐漸應用在終端需求上，包含車用硬體與軟體類股，建議可同步將焦點放在提升汽車智能的科技軟硬體類股上。

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