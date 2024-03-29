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辛耘跨足生醫 取得勝浥國際獨家總經銷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備廠辛耘（3583）跨足生醫領域，取得勝浥國際獨家總經銷。

辛耘跨領域布局生態永續及精緻化動物實驗的生醫基礎科研和創新教育產業市場，並以擴大經營角度、強化產品多元性、提高業績多樣化貢獻為目標，與英屬維京群島商勝浥國際合作，成為其多功能動態培養系統系列產品的台灣獨家總經銷商。

勝浥利用細胞生物科技整合跨領域的物理性機械力刺激開發多功能動態培養系統，目的利用工程的理論和細胞生物力學的技術來解決當今醫學上重要的問題，經過十多年的開發與歷練，在2017年產品終於成功上市。該項產品被牛津大學客戶引用於Current Biology在生化化學與分子生物學領域國際期刊排名31/285（高影響因子IF 10.8），及北京大學客戶引用於Circulation Research 心血管研究領域國際期刊排名6/142 （高影響因子IF 24.1）。

辛耘有鑒於當前基礎生物醫學研究與創新教學，多數還停留在1885年承襲至今的二維靜態培養技術，與體內動態的細胞生理環境差距甚大，為了進一步佐證，僅能單憑二維靜態培養的數據立即馬上犧牲實驗動物來求證，但動物實驗往往因動物個體差異、實驗冗長、龐大經費、動物培養的環境與真實人類面臨的外在環境不同，而導致結果有所差異。此刻正是切入優化此過程與佈局的最佳時機，相信經由後續的多角度經營必能再創另一高峰。

辛耘表示，很高興能獲得此系列產品獨家總經銷，該產品吸引人之處不僅在於它的功能多樣性，還符合目前基礎生醫研究與創新教育的市場需求，通過此先進的非動物方法取代動物測試，將生物醫學結合工程利用此Robotics Platform來模擬並解決醫學需要解決的問題，不僅消除了不必要的實驗動物痛苦和死亡，而且提高了對生命科學探索的質量與人性。

辛耘

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