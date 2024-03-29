旺季更旺！3月房市買氣大爆發 全台交易量大增近三成

永慶房產集團今（29）日發布3月自結門市交易量，全台年增28%、月增65%，永慶房產集團指出，台股站上2萬點大關，創下歷史新高紀錄，出口連四月正成長，消費信心持續回溫，加上通膨預期，推升自住、長期置產需求，近期房市買氣穩定。

據統計，與上月相較，新竹縣市成長98%最多，其次則是台中量增83%，桃園與台南均成長逾七成，分別量增71%與78%，台北月增62%，新北量增61%，高雄成長46%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，而今年也不例外，尤其3月進入房市交易旺季，台股續創新高，民眾消費信心連6月攀高，以及新青安優惠貸款效應持續發酵，市場買氣穩健，加上通膨預期心態，促動民眾積極進場，讓3月交易量月增逾六成，甚至優於1月。

若與去年3月同期相比，全台房市交易量年增28%，其中新竹縣市成長41%，台中年增40%，增幅均超過四成，而台北量增35%，台南與高雄分別年增32%與30%，也有三成以上的增幅，新北與桃園則分別成長22%與24%。

陳金萍說明，去年3月在平均地權條例修正案通過，加上定調不溯及既往後，房市政策衝擊淡化，市場回歸供需基本面，房市交易明顯回溫，基期不低，但今年3月房市交易量表現仍較去年成長超過二成，顯見近期房市買氣熱絡，第1季房市交易量量增逾二成指日可待，甚至有挑戰年增三成的機會。

陳金萍說明，觀察3月看屋量較1月增加近二成，顯示民眾看屋、尋屋態度更為積極，購屋意願增，此外，根據永慶2024Q2房產趨勢調查結果顯示，消費者看漲房價比例已超過五成，顯示在買氣增溫，通膨高漲的狀況下，消費者普遍認為房價上漲，同時也有50%消費者認為2024年就是最佳購屋時機，促動首購、換屋或長期置產需求陸續出籠，只要買賣雙方價格取得共識，成交機率大增。

陳金萍補充，近期全球經濟走勢優於預期、科技終端商品需求暢旺，有望帶動台溫出口表現，加上國內消費、民間投資轉強，也讓各預測機構調高今年台灣經濟成長率保3%無虞，讓民眾看好國內經濟前景，也連帶提升購屋信心，加上新青安優惠貸款續行，通膨預期未改變，促動首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，即使央行無預警升息半碼，對於房市衝擊有限，觀察近期市場，仍延續年前房市買氣，今年上半年房市表現可期。

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