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出國拚外銷！中市工策會5月14日加辦第二場國際行銷諮詢會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國際行銷諮詢洽談會提供廠商專業諮詢服務。工策會提供
國際行銷諮詢洽談會提供廠商專業諮詢服務。工策會提供

台中市工商發展投資策進會表示，歷年來工策會與外貿協會合辦的國際行銷諮詢洽談會，皆獲得參與業者的高度肯定，而今年業者報名的熱情依舊不減，展現台中產業的實力與雄心，為此工策會將於5月14日加辦第二場國際行銷諮詢會，歡迎台中在地業者踴躍參加。

台中市工策會27日再度攜手貿協，舉辦國際行銷諮詢洽談會，由派駐海外、具備國際市場豐富經驗的地區專家擔任顧問，提供客製化、一站式的專業諮詢服務，協助各家業者強攻海外市場，讓台中優質產品行銷國際。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，全球局勢變動，經濟變數風雲莫測，然而台中市產業實力堅強，在地業者的腳步從未停歇，近年來積極向海外拓展，包含製造業六大產業，如工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件，以及木工機械、手工具、航太產業，皆為我國深具潛力的重點產業聚落，同時也是外銷常勝軍。

黃于珊特別感謝外貿協會台中辦事處主任林志鴻，用心協助台中業者打開國際市場，積極為業者拓銷需求奔走媒合各方資源，提供更豐富的國際行銷諮詢服務，幫助台中企業向海外市場推出更具競爭力的產品。

林志鴻表示，每年皆會與工策會合辦國際行銷諮詢會，安排專業顧問與在地具外銷潛力業者深度洽談，積極協助台中廠商走向國際。業者拓銷目標不受限於亞洲，更放眼各新興市場，透過諮詢了解更多當地市場商情，也透過專業顧問輔導，將台中產品魅力席捲全球。

工策會說明，此次顧問陣容，包含熟稔烏俄經貿發展的顧問蕭正宗，曾派駐貿協荷蘭及土耳其據點、具機械專長的顧問樊哲寧，前馬尼拉台灣貿易中心主任藍科銘，以及曾派駐杜拜、印度的顧問杜富漢。

他們均擁有長期派駐外國的寶貴經驗，不僅了解當地產業需求，更充分掌握海外拓展眉角，助台中在地業者媒合商機，讓產品能夠緊密連結各地需求，進而快速打入國際市場。

5月14日加辦第二場國際行銷諮詢會，報名網址：https://www.idipc.org.tw/event/JpR。

台中市工策會總幹事黃于珊(左)感謝外貿協會台中辦事處主任林志鴻提供協助。工策會提供
台中市工策會總幹事黃于珊(左)感謝外貿協會台中辦事處主任林志鴻提供協助。工策會提供
中市工策會與外貿協會合辦國際行銷諮詢洽談會，獲得參與業者高度肯定。工策會提供
中市工策會與外貿協會合辦國際行銷諮詢洽談會，獲得參與業者高度肯定。工策會提供

外貿協會 外銷

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