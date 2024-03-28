馬偕醫院與生技中心聯手 聚焦細胞治療等六大項目合作

財團法人生物技術開發中心28日宣布。馬偕紀念醫院與生技中心於28日簽署合作備忘錄（MOU），攜手推進醫學研究與創新發展，並聚焦於細胞治療、基因治療、核酸疫苗（含癌症疫苗）、罕見疾病研究、結合人工智慧與醫療應用、強化智財加值路徑等六大合作項目，為打造醫學研究重鎮及優化醫療創新發展、提升病人良好照護等面向建立良好的互動關係。

合作備忘錄由馬偕紀念醫院總院長張文瀚、與生技中心代理執行長陳綉暉共同簽署。張文瀚表示，強化臨床治療與研究發展是帶動醫院進步的原動力，馬偕有非常優勢的團隊成員，期待未來在生物技術開發中心的合作下，共同推動醫療產業的發展與鏈結，致力於推進醫學科學的研究，開發新的治療方法，並將研究成果轉化為實際的臨床應用，提高患者的治療效果和生活品質。

生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心剛於兩周前舉辦40周年慶典活動，在新藥開發成果，已成功授權20多項技術到產業界、超過十項藥物推進到臨床試驗、已有一項上市，更衍生六家新藥開發指標新創公司，協助業界育成150家研發團隊。

近年來，在國家生醫產業政策引導下，生技中心積極投入小分子標靶治療新藥、單株抗體藥物與全球正熱的抗體藥物複合體新藥開發，並掌握國際生技研發趨勢，開始投入細胞治療及核酸藥物開發，也快速導入AI與大數據來提升新藥開發速度，此次與馬偕醫院攜手合作，有賴馬偕醫院長期以來豐富的臨床經驗和研究資源，期待結合雙方的優勢加速新興療法的開發與臨床應用。

此次合作的六大項目是雙方共同的目標與價值核心，未來將致力於共同研究與開發、治療，為病人帶來更有效的治療方式及提供更為個人化的治療選擇，對於細胞治療、基因治療、核酸疫苗等發展也將在既有基礎下再向前推進，另外，有鑑於馬偕兒童醫院多年來奠定良好的罕見疾病治療能量與豐富的臨床指標治療經驗，此次合作也將著眼於罕病研究發展，不僅為罕見疾病患者帶來新希望，也有助於推動醫學界對罕病有更深入的了解。

此外，結合人工智慧與醫療的應用是近年醫學發展的新藍海，雙方未來將探索如何利用AI技術提高診斷的準確性、治療效果及醫療服務的整體效率，以推動醫療科技的創新，並有助於降低醫療成本，提高醫療服務可及性。而強化智財加值路徑則強調雙方將致力於保護和活化於醫學研究的智慧財產權，以確保研究成果能夠被有效地轉為臨床應用，促進科學研究和技術創新的持續發展。

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