豐興開出條線新價 維持平盤每公噸2.69萬元

國旅房價偏高，一直是喜愛國旅的民眾討論的熱門話題之一，而據交通部觀光署最新發布統計資訊，2023年包括觀光旅館、旅館和民宿，房價都再創歷史新高，國內旅宿房價持續推升，原因不外幾個，然而房價年年持續上漲，旅客關心的是，這會成為常態嗎？

2024-03-28 19:09