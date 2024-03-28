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豐興開出條線新價 維持平盤每公噸2.69萬元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
豐興（2015）28日下午開出條線新盤價，經業務會議討論結果決定維持平盤。示意圖。（本報系資料庫）
豐興（2015）28日下午開出條線新盤價，經業務會議討論結果決定維持平盤。示意圖。（本報系資料庫）

豐興（2015）28日下午開出條線新盤價，經業務會議討論結果決定維持平盤，每公噸基價為2.69萬元。

豐興

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