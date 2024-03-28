燁聯4月新盤價蓋牌 私下報價300系每公噸調漲1500元
不銹鋼上游廠燁聯（9957）昨(28)日針對4月不銹鋼新盤價，決定表面上不開盤，但已經通知用戶300系每公噸漲1500元、400系平盤。由於國際鎳價行情持續低迷，不銹前景透明度低，市況仍陷盤整格局。
上市鋼廠主管說，隨著鋼市陷入低潮，包括中鋼、燁聯、唐榮等碳鋼、不銹鋼上游廠的開盤策略，愈來愈顯曲折，也就是表面盤價並非實際行情，漲不開漲、跌不開跌，寧願再搭配更多暗盤與專案操作，徒增市場猜測與疑慮。
上市鋼廠主管表示，國際鎳金屬行情低潮，近期跌多漲少，最新每公噸收盤1.64萬美元，一周來大跌超過5%。
鎳金屬占不銹鋼重量8%，成本占比卻高達50%以上。隨著鎳價不給力，不銹鋼行情要回溫不容易，看淡後市的情況下，不銹鋼市場通路對建構庫存水位並不積極。
上市不銹鋼廠主管指出，國內不銹鋼市場像是洗三溫暖，隨著先前國際鎳價與進口半成品行情大漲攀高，市場一度對加價出現期待，尤其國內4月將漲電價，預期不銹鋼新盤價將走高。
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