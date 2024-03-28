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目標瞄準油電雙冠 光陽推出電車新資費挑戰市場最低

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
光陽推出油電二款新車，找來韓籍啦啦隊女神李多慧站台。記者林海／攝影
光陽推出油電二款新車，找來韓籍啦啦隊女神李多慧站台。記者林海／攝影

光陽今年前二月銷售量仍落後三陽，市占率只有23.5%，在祭出一連串的價格優惠後，銷量有所回升，今日啟動第一波新車發表會，一口氣推出燃油機車「大樂」、電動機車「MANY MACARON」兩款新車。

而光陽搭配MANY MACARON推出的新資費每月只要168元，免預繳免綁約，也被認為是劍指Gogoro日前推出新車JEGO時搭配的199元資費。光陽董事長柯勝峯指出，今年電動機車有比較多車款推出，市場要活絡就是要看到新車才能激發消費者購買慾望，資費也是近來比較多人討論的議題，甚至政府對資費補助都有考慮。

柯勝峯更說，電動機車是長期趨勢，但是短期內真的要考量買車的時候，還是會受到市場動向的影響市場聲量如果比較大的話，就會有更多人考慮。

柯勝峯表示，此次推出的兩款新車，是延續光陽「油電雙冠」的目標所開發的新車種，Dollar 150，以Funtech為主，追求改車、探索、創作的多樣化風格，希望讓消費者騎這款車會有「大大的樂趣」愈騎愈有趣。

至於電動機車方面，柯勝峯也說，MANY車款是光陽的代表車款，市場上知名度相當高，更能說服消費者「油轉電」，搭配規劃到今年底為止的「168免綁約吃到飽」資費，希望能夠補足現有電動車缺少的一個空缺。

柯勝峯表示，今年目標仍是油電雙料冠軍，儘管挑戰性很高，但是要在體質改革、新機種都得到消費者者的認同，只要朝這個目標慢慢做，雙料冠軍是早晚的事情。

光陽一口氣推出燃油機車「大樂」、電動機車「MANY MACARON」兩款新車。圖為董事長柯勝峯。記者林海／攝影
光陽一口氣推出燃油機車「大樂」、電動機車「MANY MACARON」兩款新車。圖為董事長柯勝峯。記者林海／攝影

光陽 新車 資費

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