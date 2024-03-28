航空城安置住宅選屋號次抽籤 拆遷戶盼加碼補助更明確

桃園航空城開發計畫拆遷戶久盼的安置住宅，今天辦理蛋白區（大致為機場第3航廈、第3跑道以外的開發區）第一階段331拆遷戶選配售屋的號次順序，上午隨機抽出331戶的抽籤順序，中午1點開始抽5、6月選屋時的號次。

拆遷戶抽選屋號次籤在航空城聯合服務中心舉行，會場坐滿第一階段的拆遷戶聽住宅處說明程序，大家雖然對抽籤方法沒太多意見，但是覺得為什麼不比照眷村改建配屋抽籤的方式，按資格配坪數，也有不少人表示不清楚房價與選屋的方式，對政府要提高補償、安置住宅每坪降3萬元等新措施，也只是從媒體知道消息，沒有收到具體的時間表。

還有拆遷戶以為原本住的房子為大坪數，才有資格選大坪數的安置住宅，到會場才知道並非如此，而是所有拆遷戶都可以按自己的心願選大或小坪數的房子，不過如果抽到的選屋號次越後面，代表能選的房型越少，一顆心還是覺得不踏實，只能碰運氣。

抽號次籤會場外有許多房仲業發傳單和提供購屋諮詢，同時打探有沒有拆遷戶要賣安置住宅，因為航空城的安置住宅不像眷村改建或國宅，沒有移轉年限，拆遷戶表示有房仲業收購安置住宅的權利金已經喊到100萬至120萬元。

地政局、住宅發展處表示，抽籤方法是地政局過去一直採用的方法，今天第一階段拆遷戶有331人（戶），上午先由電腦分出6組不同的排序，再用6顆小球標示1至6號為各組代表號，以人工方式抽出1球，就是331人下午1點起抽5、6月選屋的號次。明天安排蛋白區第二段的拆遷戶抽選屋號次籤，蛋黃區為4月1、2日。

地政局表示，航空城安置住宅合計興建1920戶，蛋白區第一階拆遷戶有331，第二階段152，蛋黃區一階411戶，二階196，蛋白、蛋黃區的拆遷戶只能選該區的安置住宅，但是不限房型，今天中午到下午抽出選屋號次後，5、6月選屋時，拆遷戶就依據號次順序選屋。

住宅發展處與負責安置住宅導覽、解說的專案公司表示，拆遷戶可以查閱安置住宅配售手冊，裡面有20多坪至50多坪不同房型未降價前的總價，只要把每坪減3萬元，就可以估算出政府降價後的每戶總售價；地政局表示，新加碼的補償措施都會列名冊排訂期程發放。 市政府辦理安置住宅選屋號次抽籤所以過程公開透明。記者鄭國樑／攝影 桃園航空城拆遷戶安置住宅選屋號次抽籤，會場坐滿關心權益的拆遷戶，有些人還坐到樓上。記者鄭國樑／攝影

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