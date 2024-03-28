快訊

食物中毒怎麼辦？常見食物中毒6類型、原因及症狀詳解 就醫前必做一件事保命

首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

4科45級分可過台大1階 虐童案後社工系報名人數不減反倍增

大陸建設今年推4案 台中新案戶戶公園第一排

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
豐莚外觀圖。圖／大陸建設是供
豐莚外觀圖。圖／大陸建設是供

欣陸投控27日舉辦媒體交流會，旗下大陸建設表示，今年公開銷售四個住宅專案包括耑岫、豐莚、耑芃及新北板橋區江子翠段等，合計總銷金額約177億元。同時並將按原定規劃處分琢豐1-9樓之旅館樓層。

大陸建設執行長廖淳森表示，為回應市場剛性需求，繼2022年推出的新店「耑美」獲市場好評，今年推出的四個住宅案有81%的戶數都落在50坪以下，其中位於信義區的「耑岫」更有10戶為21坪以下房型。

他表示，大陸建設今年推案規劃雖往中小坪數發展，但設計秉持高標準，每一個案子都是跟不同的國際級建築師合作，讓各家建築師在大陸建設提供的舞台上競逐，也把更多不同類型的國際建築設計理念引入台灣。

其中即將登場的板橋新雅案「耑芃」，邀請2023年普立茲克獎得主授封英國爵士的建築大師 David Chipperfield 全案設計。「耑岫」案為荷蘭的 OMA 團隊、「豐莚」案為美國紐約 ODA 負責設計、新北板橋區江子翠段案由澳洲 KTA 事務所負責。

大陸建設表示，「豐莚」是大陸建設今年在台中唯一推出的新案，基地面對四張犁公園近萬坪綠地，戶戶都是公園第一排。除了垂直綠化的宜居陽台外，還有6個社區空中花園，整棟建築綠覆蓋率預計達140%，是台中十四期獨樹一席層層疊翠的綠色盛筵。

除了台灣四個專案，大陸建設也持續布局商用不動產，實現多元化產品策略。現有馬來西亞吉隆坡 Capri by Fraser，美國舊金山 THE LINE 飯店，及台北市琢豐旅館樓層（寒居酒店）等案正在營運中。其中琢豐旅館樓層已依計畫進行公開標售，預定於六月開標。

大陸建設也積極在開發及產品面上投入永續作為。目前進行中的危老或都更案，占整體開發案比例60%。大陸建設也致力以綠能設計打造生態建築，產品之綠建築設計比例達89%，智慧建築設計比例則有33%。

美國 馬來西亞

延伸閱讀

31歲水泥工缺錢成「破窗賊」 板橋7車受害維修費達20餘萬

新北板一運動場整建砍樹惹議 城鄉局：核准移除

遮雨棚 「碰」一聲巨響…新北16歲少女墜樓 校方揭在校狀況：班級展開輔導

遮雨棚傳來碰一聲巨響 新北16歲少女12樓墜落送醫亡

相關新聞

價值15.5億！新莊副都心1,178坪土地竟沒人繼承

新北市113年度逾期未辦理繼承登記不動產，由各地政事務所自4月1日起開始公告至6月30日止，共3個月，統計今年度公告被繼...

長榮集團分家爭議再起 張國煒拋3大質疑籲公開透明

長榮集團兄弟分家爭議再起，針對巴拿馬長榮國際（EIS）陸續處分資產，張國煒親上火線，向「大哥」張國華提3項質疑，呼籲分家...

東京威力科創贈百萬元公益金 力助環保及等家兒童

東京威力科創今天宣布，捐贈新台幣100萬元公益金給「RE-THINK社團法人台灣重新思考環境教育協會」及「中華民國等家寶...

目標瞄準油電雙冠 光陽推出電車新資費挑戰市場最低

光陽今年前二月銷售量仍落後三陽，市占率只有23.5%，在祭出一連串的價格優惠後，銷量有所回升，今日啟動第一波新車發表會，...

航空城安置住宅選屋號次抽籤 拆遷戶盼加碼補助更明確

桃園航空城開發計畫拆遷戶久盼的安置住宅，今天辦理蛋白區（大致為機場第3航廈、第3跑道以外的開發區）第一階段331拆遷戶選...

只租不賣！員林首座社宅今年動工 彰化縣三鄉鎮561戶籌建中

中央推動社會住宅，內政部部長林右昌今天視察彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」辦理進度，社宅預計今年11月動工，最快20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。