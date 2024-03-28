大陸建設今年推4案 台中新案戶戶公園第一排
欣陸投控27日舉辦媒體交流會，旗下大陸建設表示，今年公開銷售四個住宅專案包括耑岫、豐莚、耑芃及新北板橋區江子翠段等，合計總銷金額約177億元。同時並將按原定規劃處分琢豐1-9樓之旅館樓層。
大陸建設執行長廖淳森表示，為回應市場剛性需求，繼2022年推出的新店「耑美」獲市場好評，今年推出的四個住宅案有81%的戶數都落在50坪以下，其中位於信義區的「耑岫」更有10戶為21坪以下房型。
他表示，大陸建設今年推案規劃雖往中小坪數發展，但設計秉持高標準，每一個案子都是跟不同的國際級建築師合作，讓各家建築師在大陸建設提供的舞台上競逐，也把更多不同類型的國際建築設計理念引入台灣。
其中即將登場的板橋新雅案「耑芃」，邀請2023年普立茲克獎得主授封英國爵士的建築大師 David Chipperfield 全案設計。「耑岫」案為荷蘭的 OMA 團隊、「豐莚」案為美國紐約 ODA 負責設計、新北板橋區江子翠段案由澳洲 KTA 事務所負責。
大陸建設表示，「豐莚」是大陸建設今年在台中唯一推出的新案，基地面對四張犁公園近萬坪綠地，戶戶都是公園第一排。除了垂直綠化的宜居陽台外，還有6個社區空中花園，整棟建築綠覆蓋率預計達140%，是台中十四期獨樹一席層層疊翠的綠色盛筵。
除了台灣四個專案，大陸建設也持續布局商用不動產，實現多元化產品策略。現有馬來西亞吉隆坡 Capri by Fraser，美國舊金山 THE LINE 飯店，及台北市琢豐旅館樓層（寒居酒店）等案正在營運中。其中琢豐旅館樓層已依計畫進行公開標售，預定於六月開標。
大陸建設也積極在開發及產品面上投入永續作為。目前進行中的危老或都更案，占整體開發案比例60%。大陸建設也致力以綠能設計打造生態建築，產品之綠建築設計比例達89%，智慧建築設計比例則有33%。
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