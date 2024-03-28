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全國最大長照園區基地簽約 曾國基：把公寓賣掉住台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國有財產署長曾國基呂致詞說，台東有得天獨厚的好環境，尤其太陽溫暖、空氣新鮮，絕對適合養身，他建議台北長輩把老舊公寓賣一賣，來台東樂土安養，把自己的餘生過的更好更充實。記者尤聰光／攝影
國有財產署長曾國基呂致詞說，台東有得天獨厚的好環境，尤其太陽溫暖、空氣新鮮，絕對適合養身，他建議台北長輩把老舊公寓賣一賣，來台東樂土安養，把自己的餘生過的更好更充實。記者尤聰光／攝影

台東縣政府加速活化9.2公頃的太平榮家閒置土地，打造全國最大公有地多功能長照園區基地，今天與國有財產署、東基醫療財團法人共同簽約。縣長饒慶鈴表示，多功能樂齡健康長照園區，不僅會是公私合作的新典範，更是國內外長輩慢活養生新基地。

饒慶鈴說，樂齡健康長照園區將採2期進行，首期「社區型態安養區」計畫有8棟4層樓高的老人安養機構與健康促進設施，預計3年內完成。第2期「住宿機構長照區」計畫有1棟200床的老人長照住宿機構，附設宿舍與日間照顧設施，可望5年內完成。

全盛時期曾安置5000位榮民的退輔會台東太平榮家，隨著人口環境改變，2014年與馬蘭榮家進行整併後正式關閉；經縣府、國有財產署、退輔會三方努力下，2018年正式委託由縣府辦理招商作業。經報廢建物拆除及招商後，去年9月由東基醫療財團法人得標。

今天縣府舉辦簽約儀式，由饒慶鈴、國財產署長曾國基及東基醫療財團法人執行長呂信雄共同完成。曾國基呂致詞說，台東有得天獨厚的好環境，尤其太陽溫暖、空氣新鮮，絕對適合養身，他建議台北長輩把老舊公寓賣一賣，來台東樂土安養，把自己的餘生過的更好更充實。

呂信雄表示，東基承接多功能樂齡健康長照園區計畫，預期興建具有照顧、醫療、居住、預防保健功能的長照基地，加上有專業團隊的實務及國外考察經驗做後盾，相信這座長照園區基地完工啟用後，絕對有信心成為國內長輩的樂園，也能吸引更多國外人士來進駐。

台東縣政府加速活化9.2公頃的太平榮家閒置土地，打造全國最大公有地多功能長照園區基地，今天與國有財產署、東基醫療財團法人共同簽約。記者尤聰光／攝影
台東縣政府加速活化9.2公頃的太平榮家閒置土地，打造全國最大公有地多功能長照園區基地，今天與國有財產署、東基醫療財團法人共同簽約。記者尤聰光／攝影
今天縣府舉辦簽約儀式，由縣長饒慶鈴（中）、國財產署長曾國基（左）及東基醫療財團法人執行長呂信雄（右）共同完成。記者尤聰光／攝影
今天縣府舉辦簽約儀式，由縣長饒慶鈴（中）、國財產署長曾國基（左）及東基醫療財團法人執行長呂信雄（右）共同完成。記者尤聰光／攝影

台東 長照

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