新北招商創新招 首推62戶工業區立體化平價廠房、租金打8折

為減輕企業承租廠房的租金壓力，強化企業投資意願，新北市經發局首創與立體化業者合作，運用業者的容積獎勵空間，以市價75折至8折租金推出「工業區立體化平價廠房」，助企業降低租賃成本壓力，提升新北招商引資優勢。

經發局長何怡明表示，新北市自2019年起積極推動「工業區立體化方案」，以創新多元協助企業拓展產業空間，紓解北台灣工業用地不足的問題，目前工業區立體化方案已核定60案，其中9家業者依核定的容積獎勵，可提供總面積超過6700坪，合計62戶的平價租金廠房空間。

何怡明表示，工業區立體化不但讓在地企業能持續深耕新北，創新的平價廠房媒合服務，更有利新北招商引資，活絡整體產業發展動能。

經發局說明，透過新北市工業區立體化方案所釋出的平價廠房，其產權仍屬申請業者所有，新北提供「新北工業區立體化平價廠房」專區，主要為平價廠房資訊揭露平台，讓有意承租的企業逕洽相關聯絡人進行聯繫。

其中，預計於今年完工的遠雄建設股份有限公司及華固建設股份有限公司，至年中將陸續提供計16戶的平價廠房，歡迎有意申租的企業，即日起可至經發局網站「新北工業區立體化平價廠房」專區查詢相關資訊。

經發局補充，新北市工業區立體化方案開辦起，已核定土地面積達24.9公頃，總樓地板面積達22.17萬坪，創造超過2萬個就業機會及近1300億元的產值，其核定數量為全國第一，更占全國案件數一半以上。目前新北市工業區立體化方案多方參酌產學界提出優化建言，持續研議及調整，適時將再推出工業區立體化3.0方案，期望擴大並提升新北市工業用地使用效率，持續帶動經濟及產業活絡與發展。 為減輕企業承租廠房的租金壓力，新北市經發局首創與立體化業者合作，運用業者的容積獎勵空間，以市價75折至8折租金推出「工業區立體化平價廠房」。圖／新北市經發局提供

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