青年房貸壓力史上新高 水蜜桃比草莓族多背300萬

台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，全台20~35歲青年2023年平均背負房貸金額為862萬元，房貸壓力創下史上新高。

同時，近十年來青年背負房貸金額一路攀升，相比2014年，平均房貸負擔約578萬元，現今Z世代水蜜桃族，房貸壓力比十年前的Y世代草莓族，足足增加了約280萬元。

隨房貸壓力年年攀升，也影響青年購屋族比例逐漸下滑，2023年青年房貸族比例約為32.2%，相比十年前減少了約4.2個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近幾年房市多空交雜，持續受缺工缺料、地價上揚、央行多次升息及物價通膨等因素，帶動全台房價攀高，這對經濟能力尚在起飛階段的青年來說，購屋力也隨之減弱。

因此2019年起青安優惠貸款推出，稍微降低青年購屋壓力，尤其2023年再加碼新青安優貸續攻，近期青年申貸佔比明顯提升，由於央行日前再度升息持續補貼，降低痛感，青年首購族仍會是2024的房市主力。

近一步觀察七都青年購屋力，除了雙北，其餘五都青年購屋族佔比均超過三成以上，其中高雄市青年購屋佔比達37.3%，為七都最高，其次依序為台南市、新竹縣市、桃園市、台中市、新北市及台北市，而青年購屋力最高的高雄，平均房貸負擔為747萬元，換算月繳房貸約2.7萬元，皆為七都最輕鬆。

越往中北部走，房貸壓力越來越大，青年購屋力也越來越低，尤其台北市，平均揹負房貸達1,470萬元，推算月繳逾5萬元，青年購屋佔比僅約兩成，成為七都最苦的駝背族；較獨特的是新竹縣市，青年平均負擔房貸984萬元，月付3.5萬元，壓力僅次於雙北，不過青年購屋佔比仍達35.4%，為七都中房貸壓力雖高，但購屋力仍不減的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各都會房價越高，青年購屋自備款及房貸壓力越大，相對影響青年購屋表現，而雙北青年所扛壓力驚人，要有能力背貸破千萬元，多半應仰賴雙薪或長輩金援，而新竹縣市具備竹科紅利，房價雖高，有實力買房的年輕新貴也多，因此支撐整體青年購屋表現居高，同樣具備科學園區前景，青年成家最輕鬆的高雄市，未來隨台積電、橋科發展到位，將磁吸青年就業人口，與經濟力攀升，不過近年來高雄房價已同步飛高，青年購屋壓力恐怕只增不減。 近十年全台20-35歲青年購屋力表現。資料來源/台灣房屋 2023年七都青年購屋力排名。資料來源/台灣房屋

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