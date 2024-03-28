興連城高雄推案年達100億元 快速崛起競爭力扶搖直上

興連城開發在高雄房地產市場快速崛起，2024年總案量上達100億元，完勝多家上市櫃公司，在港都房地產市場競爭力扶搖直上。

興連城總經理周惠賓說，長期深耕高雄房市，今年預計新推3大建案，包括美術館特區「里山美術」、楠梓「後勁案」、「高雄大學案」，總銷合計100億元。

周惠賓指出，興連城團隊秉持「善良、正直、誠信」品牌精神，自成立以來已推出10個建案，每個指標案銷量與口碑雙收，除慧眼獨具的獵地哲學，興連城開發專注追求品質提升，以住戶的需求出發，用公道價格實踐「住得好、過得好」建築初心，打造幸福緻居營造美好生活。

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