快訊

影／寶林茶室首位死者呂男解剖 呂妻：希望檢方盡速查明死因

數位部早上遭人持槍闖入 男子高喊反政府 數位部：配合警方調查

稱「不滿政府施政」 男持空氣槍朝數位部射擊遭逮

不怕利空！2023預售新案結案量年增14%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

2023年房市利空不斷，不過據住展雜誌統計，2023年北台灣新建案結案（2023年公開且結案的建案）共計172案，較2022年增幅14％，多了22案。

其中桃園市59案最多，其次是新北市與宜蘭地區各36案，接著是新竹地區的22案，高房價的台北市為19案，供需相對低檔的基隆市則都還在銷售中。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年建商低首付行銷方式奏效，下半年的新青安話題又帶動房市，且買房抗通膨的觀念深植人心，諸多利空打不退買房信念。

他表示，順銷結案產品另有三要素，一為低總價產品，二為品牌建商推案，第三是戶數不多的新案，包括小基地推案、地主分回戶較多的危老案，又或是透天社區案，因可售戶數少容易售罄，也是結案量增原由。

各縣市表現，結案量居首的桃園市，2023推案量不比過往，結案數仍表現不錯，集中在觀音區、中壢區與楊梅區，總銷幾乎都在5億元以內，戶數規劃多為50多戶內，開出單價平均2、3字頭，大部分是10多坪到30多坪含公設的小宅，觀音與楊梅有些總戶數規劃10來戶內、平均總價開在一千多萬元的透天物件，銷售順利。

結案數居次為宜蘭地區與新北市，宜蘭地區推案量比起新北市弱，但結案數卻能追平，主因來自於推案不比直轄市多，反易成亮點，買氣更可聚集，加上價格較低，像結案較多的員山鄉與宜蘭市，平均開價每坪大致都是2字頭，透天社區總價亦開在平均一千多萬元，戶數規劃與量體不大，吸引在地買盤。

新北市去年推案量下修，稍影響結案數，結案較多的板橋區與林口區，價格上雖非絕對低價，但為區域親民價，如林口區結案社區可見單價開出平均4字頭，板橋區則是4到6字頭，加上為小宅案，銷售速度快。

歷年北台灣結案建案數量統計。資料來源／住展雜誌
歷年北台灣結案建案數量統計。資料來源／住展雜誌

建商 房市

延伸閱讀

國民黨新北市議會黨團訪立院 盼藍委助爭取預算

國民黨新北議會黨團訪立院 盼藍委協助爭取建設預算

高雄遊覽車撞涵洞釀1死14傷 公路局：駕駛6年違規3件

319槍擊案20周年 陳水扁：若無新事證也該結案了

相關新聞

價值15.5億！新莊副都心1,178坪土地竟沒人繼承

新北市113年度逾期未辦理繼承登記不動產，由各地政事務所自4月1日起開始公告至6月30日止，共3個月，統計今年度公告被繼...

興連城開發台積電園區第一排推26層建案 市場矚目

台積電高雄設廠效益持續發酵，興連城開發在楠梓區後勁北路推26層建案，由於正對台積園區第一排，得天獨厚的地理優勢，吸引科技...

不怕利空！2023預售新案結案量年增14%

2023年房市利空不斷，不過據住展雜誌統計，2023年北台灣新建案結案（2023年公開且結案的建案）共計172案，較20...

2024年和泰汽車 TOYOTA WAY 菁英研習營

TOYOTA、LEXUS、HINO 總代理和泰汽車，近年來積極投入青年學子人才培育活動。為進一步培養學生競爭力，提前了解...

青年房貸壓力創新高 這都年輕人最慘變駝背族

329青年節，但青年快樂嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，全台20~35歲青年2023年平均背負房貸金額為862...

BNI商會盛大舉辦台中市區年會 分享成果與成功的秘訣

歷經38年驗證成功的商務系統 BNI 商會，在台中市區擁有逾千位願意分享的成功人士會員，BNI 第一屆台中市區年會日前在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。