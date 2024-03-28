不怕利空！2023預售新案結案量年增14%

2023年房市利空不斷，不過據住展雜誌統計，2023年北台灣新建案結案（2023年公開且結案的建案）共計172案，較2022年增幅14％，多了22案。

其中桃園市59案最多，其次是新北市與宜蘭地區各36案，接著是新竹地區的22案，高房價的台北市為19案，供需相對低檔的基隆市則都還在銷售中。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年建商低首付行銷方式奏效，下半年的新青安話題又帶動房市，且買房抗通膨的觀念深植人心，諸多利空打不退買房信念。

他表示，順銷結案產品另有三要素，一為低總價產品，二為品牌建商推案，第三是戶數不多的新案，包括小基地推案、地主分回戶較多的危老案，又或是透天社區案，因可售戶數少容易售罄，也是結案量增原由。

各縣市表現，結案量居首的桃園市，2023推案量不比過往，結案數仍表現不錯，集中在觀音區、中壢區與楊梅區，總銷幾乎都在5億元以內，戶數規劃多為50多戶內，開出單價平均2、3字頭，大部分是10多坪到30多坪含公設的小宅，觀音與楊梅有些總戶數規劃10來戶內、平均總價開在一千多萬元的透天物件，銷售順利。

結案數居次為宜蘭地區與新北市，宜蘭地區推案量比起新北市弱，但結案數卻能追平，主因來自於推案不比直轄市多，反易成亮點，買氣更可聚集，加上價格較低，像結案較多的員山鄉與宜蘭市，平均開價每坪大致都是2字頭，透天社區總價亦開在平均一千多萬元，戶數規劃與量體不大，吸引在地買盤。

新北市去年推案量下修，稍影響結案數，結案較多的板橋區與林口區，價格上雖非絕對低價，但為區域親民價，如林口區結案社區可見單價開出平均4字頭，板橋區則是4到6字頭，加上為小宅案，銷售速度快。 歷年北台灣結案建案數量統計。資料來源／住展雜誌

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