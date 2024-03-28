BNI商會盛大舉辦台中市區年會 分享成果與成功的秘訣

歷經38年驗證成功的商務系統BNI商會，在台中市區擁有逾千位願意分享的成功人士會員，BNI第一屆台中市區年會日前在好運來洲際宴展中心舉行，這也是會員們期待已久且高能量的交流活動與榮譽時刻，吸引大批會員共襄盛舉。

BNI台中市中心區執行董事謝文瑋指出，「一諾千今，明日之星」是本屆年會的主題，象徵BNI是一個重視承諾的平台，由一群有承諾的商業人士共襄盛舉，讓個人、分會、台中市區成為標竿，共創商機。

台中市區從2012年一路走來歷經12個年頭，人數在2023年成長突破千人，來到1,045位商業夥伴，並成為台灣BNI千人區域之一，於是迎來了第一屆的台中市區年會，期盼未來有更多的參與及成果。

謝文瑋表示，這次年會活動分為下午場的「產業博覽會」及晚上的「年會晚宴」，透過各分會在2023年的成功產業合作案例分享，也透過展攤方式交流各分會產業鏈內容，更有30多個BNI市集攤位；晚宴滿滿的榮光閃耀，都是各分會2023年的成績單，一連串精彩的節目，讓人目不暇給。

2024年因俄烏戰爭、兩岸關係等因素而充滿不確定性。在這樣的時刻，BNI希望成為積極正向的力量，引領商界走向穩定，不僅僅是追求增長和進步，更是要突破極限、蛻變重生。

謝文瑋進一步表示，為了讓優秀的會員在活動期間被表揚以及被看見，並有更多的機會來發光發熱，對創業者而言，BNI 希望成為紅海市場中的燈塔，給予創業者方向與支持，並致力於激勵創業者，鼓舞他們在逆境中挑戰自我，創造新的藍海市場，成就非凡。

過去多年的成功經驗見證了BNI在團隊協作、創業精神和商業智慧方面的巨大進步，並支持著創業者共同提升整個區域的商業生態。 BNI盛大舉辦台中市區年會，分享成果與成功的秘訣。記者宋健生/攝影 BNI台中市區從2012年一路走來，會員人數在2023年成長突破千人。記者宋健生/攝影

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