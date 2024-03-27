不只因為台積電！嘉義房市4年已狂漲一倍 專家分析未來發展

台積電設廠效應，近來在房市形成佳話。以台積電嘉義CoWoS先進封裝廠布局為例，的確讓嘉義在房市掀起話題，過去幾年，嘉義房市在重大建設加持下蓬勃發展，並且呈現價量齊揚的景況，部分區域房價甚至超越台中市和台南市等其他高鐵特定區。

台積電宣布在嘉義科學園區將建立2座先進封裝廠，預計2024年動工、2028年量產，未來將創造3000~4000名工程師就業機會。這樣的消息，預期再次激勵嘉義房市，事實上，嘉義因為眾多重大建設加持，房市早已不可同日而語，包括馬稠後產業園區、嘉義科學園區、嘉義高鐵特區、民雄航太園區等，無論量價都出現極大變化。

嘉義房價狂漲，為何四年飆一倍？

根據內政部資料顯示，嘉義縣近4年的買賣移轉棟數有明顯增長，從330棟增長到1423棟，如果從年增幅觀察，在這四年間，買賣移轉棟數每年增長的幅度在134.24％至73.96％之間。如果從每坪均價觀察，2020年的價格在11.7萬元，但是，到了2023年已達24.92萬，在4年之間，房價漲幅高達113.16％，漲幅可謂相當驚人。

目前，嘉義新建的預售大樓每坪價格已經突破了30萬元的開價。隨著台積電宣布在嘉義的投資計畫初步確定，當地的房地產市場迅速活躍，房價已經逼近甚至超越了台中市和台南市等其他高鐵特定區。觀察嘉義各地的推案狀況，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，在台積電先進封裝廠及華泰名品城進駐等利多支持下，推案熱區集中在嘉義高鐵特區、湖子內重劃區等地。

董家菱說，在台積電帶來經濟效益之前，嘉義的房地產市場已經因華泰名品城的進駐以及周邊六大產業園區的發展而開始上揚，並非台積電在嘉義設廠傳聞傳出時，嘉義才開始起漲。此外，農地價格也從每坪3至4萬元上漲至每坪14萬元，而太保市嘉義高鐵站周邊以及橫跨太保與朴子市的縣治特區，新建案更達每坪35萬元以上。

值得注意的是，當地房市變化已經引起部分民眾擔憂，他們擔心在享受台積電帶來的經濟效益之前，自己可能已經買不起自己家鄉的房子，這形成了對當地居民的排擠效應。

國內外都掀台積電風潮，科學園區題材不間斷

觀察台積電所帶來的科學園區風潮周邊的房地產市場，包括竹科、中科、南科等地區，皆出現了房價和成交量同步上升的現象。在過去的三年內，預售屋的價格普遍上漲了約40％，顯示台積電的進駐對當地房地產市場產生巨大影響。未來，預期嘉義科學園區周圍房市，同樣也會因台積電進駐題材，進而呈現價量俱漲。

董家菱說，台積電卓越的技術水準和市場佔有率，不僅在台灣市場有所謂的設廠效應，在全球也受到高度矚目。日前，就連台積電2022年動工進駐日本熊本縣，都在當地掀起一股「台積電風潮」，引發政府和當地上下游產業的全力支援。這股風潮不僅在政府層面引起關注，也引發了一般民眾的熱烈討論，甚至連當地書店都在醒目位置陳列了台積電、半導體相關書籍。

（本文出自2024.03.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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