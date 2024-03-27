空頭崩潰、看跌只剩15%！ 桃園以南房價年漲逾一成
永慶房屋發布2024第2季房市趨勢調查，全台認為房價看漲比例大增12個百分點至52%，過半消費者看漲房價，創近8季以來新高，看跌降至15% ，連五季下降。
永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，全球經濟持續復甦，台灣景氣也亮出綠燈，加上台股創下歷史新高，消費信心穩定回升，同時在通膨仍高漲的狀況下，讓消費者對房價沒有看跌的理由，消費者看漲房價比例大幅增加，突破五成。
另據調查，全台76%消費者認為過去一年房價已上漲超過5%，消費者普遍對於房價上漲的感受深刻。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察七大都會區2024年第1季房價，與上波歷史高點相比已大幅上漲，尤其是新竹縣市已較上波高點漲一倍、台南上漲逾七成，桃園也有超過六成的漲幅，顯示七大都會區房價均創歷史新高。
若與去年第1季房價相比，桃園、台中、台南與高雄年度漲幅超過一成，新竹縣年漲幅達二成，雙北漲幅為個位數，房價小幅上漲中。
細看七都今年第1季的房價，與去年第4季房價相比，除了台南持平與台北微漲1.3%外，新北、桃園季漲2%至3%，新竹縣市、台南與高雄漲幅均逾5%，漲幅最為明顯。
根據預售屋實價登錄資料統計，葉凌棋說明，觀察近五年預售屋交易價量，2023年預售屋年總銷金額達1.7兆元，交易量為10.5萬件，是自2019年來最高紀錄，也是預售屋實價登錄以來新高，預售屋交易市況熱絡。
葉凌棋指出，「平均地權條例」修正案上路前的6月爆出大量， 7月後預售屋限制轉售，讓短期投機退出市場，但預售屋具備低自備款、付款輕鬆、屋況新、可客變等優勢，仍是民眾購屋時的選項之一，交易量逐月遞增，且2023年第4季每月交易量突破萬件大關，顯示預售買氣旺。
葉凌棋表示，民眾普遍看漲房價，購屋態度轉趨積極，讓今年初買氣穩定，加上新青安政策發酵，自住成市場主力，支撐房市交易量能，預估2024年上半年交易量約16.9-17.4 萬棟之間，較2023年同期成長22%至25%左右。
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