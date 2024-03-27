提高國際郵輪停靠台灣離島誘因 航港局放寬跳島航線獎助

為推動海洋觀光發展，提高國際郵輪靠泊台灣離島的誘因，交通部航港局將延長跳島航線推廣獎助至2025年底，國際郵輪跳島航線由原需跳兩個以上台灣離島放寬為一個離島即可申請獎助；另外，也同步修訂國內客船的跳島獎助作法，以擴大獎助效益，促進台灣郵輪及客船市場更為穩定及長期的發展。

航港局長葉協隆表示，為了吸引更多郵輪靠泊台灣的離島，及推動我國客船經營跳島航線，已於昨（26）日修訂發布「交通部航港局推動跳島航線推廣獎助要點」，針對不同的郵輪噸位及郵輪靠泊離島的次數，設定相對應的獎勵金發放基準表，並採用累加方式給予獎勵金。

以總噸位5,000的探索型郵輪為例，靠泊一個離島每航次可申請30萬元，兩個離島每航次總計可申請60萬元；另針對具有臥艙的客船，修正為靠泊兩個離島每航次即可申請10萬元，三個離島總計可申請40萬元，停靠越多離島獎助金額越高，每案獎助以400萬元為上限。希望透過獎勵金積極爭取全球各地區郵輪來台離島停靠，並鼓勵國內客船業者經營跳島航線，以振興台灣郵輪與客輪相關產業經濟，活絡離島地區觀光。

航港局說，除靠泊獎勵外，另提供航線行銷推廣獎助，對於境外旅客搭乘郵輪跳島航線或客船跳島航線業務的行銷規劃、產品發展、消費者推廣、主題宣傳或試航活動，將依實際支出金額之80%予以獎助，每案獎助以200萬元為上限。

據指出，交通部航港局近期將依跳島航線推廣獎助規定受理獎助案件申請，審查通過之申請案將依預算額度分配獎助金，獎助期間至2025年底，希望業者積極規劃台灣離島跳島航線，期望帶領民眾體驗台灣多元的島嶼風貌，為台灣海運客運與藍色公路注入成長新動能。

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