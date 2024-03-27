米其林一星莆田搶市 推全新7道功夫菜
米其林一星的新加坡品牌「莆田」新菜連發，即日起端出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜、青龍雙椒小炒肉等七款新菜迎客，囊括鮮甜、香辣、醬香等多款味型，每道最低268元起，能搭配多人套餐享用。
想嚐鮮別怕荷包失血，4/1-4/30註冊王品瘋美食App會員，能獲得300元新菜加菜金，凡內用套餐即可使用。拍下極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉主打菜，上傳到Fb、IG打卡，還能帶走莆田鎮店之寶辣媽醬一罐，讓粉絲在家也能大啖辣香麻甜好滋味。
喜迎春暖花開，最適合揪友開吃，另外每桌餐前還可選擇，紳士烏龍茶或龍眼木質紅茶任一款，為用餐注入滿滿儀式感。歡慶新菜上市，4/1-4/30加入王品瘋美食App會員，能現領300元新菜體驗金，可於內用消費套餐折抵。另外，拍照打卡極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉，再加贈莆田獨家製作辣媽醬一罐。
根據品牌研調，疫後聚餐需求大增，其中家庭客用餐佔比七成最高，加上台灣年輕人偏好重口味，因此主廚特地飛到福建莆田取經，有別過往主打醇鮮原味，特別以酸辣、醬燒、鮮甜等味型研發七款明星功夫菜，帶給顧客體驗新食尚，滿足每張挑剔的嘴。
另外，主廚匠心鉅作極上盛饌海陸盆菜，嚴選智利鮑魚、日本干貝、蝦子、豬蹄筋等盛饌，搭配老母雞、豬大骨、蛤蜊、干貝等10多種食材熬製的湯底煨煮，一次吃盡奢華海陸。另外還能佐統一好勁道系列的千羽拉麵，Q彈麵體吸附飽滿湯汁，入口迸發濃郁極鮮味。盆菜是香港逾百年歷史的傳統料理，也是五星級飯店熱銷年菜、售價動輒破萬，「莆田」極上盛饌海陸盆菜單點價1,088元，價格親民、宴客也很有面子，若點多人套餐還能用加購價399元享用。
另一道鮑魚饞燒東坡肉，則選用台灣豬五花，大火煸炒搭配秘製香料與醬汁，熬煮至肉質軟嫩，也加入智利頂級鮑魚添鮮味，特製醬汁還能搭配酥脆鍋巴，增添口感層次，單點價498元，搭配多人套餐更划算。無辣不歡的朋友，可以點青龍雙椒小炒肉、香酸金湯肥腸，酸辣開胃超下飯。
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