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賈永婕老公參一腳！建商組大聯盟131億買芙蓉大樓 買方：已有開發雛形

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市仁愛路「芙蓉大樓」。記者朱曼寧／攝影
台北市仁愛路「芙蓉大樓」。記者朱曼寧／攝影

台北市仁愛路「芙蓉大樓」131.25億元成交，買方以璞園團隊旗下的璞永建設、璞慧建設、璞慶開發為大宗，其餘有代銷天王海悅國際開發、敦富開發建設、鋐富開發、濟盟建設及台灣樂菲公司。

璞永建設指出，現階段還未整合完成，但目前已經有一些開發雛形，因為這筆交易金額大，所以才會組一個建商聯盟來購置，未來當然以都更推案為目標，若後續好消息會再跟市場分享。

大同日前通過處分台北市仁愛路「芙蓉大樓」資產，終於和買家完成簽約，交易對象為多家建商與代銷，並以璞永建設為主要買方，另外還有海悅國際、德杰集團少東、藝人賈永婕老公王兆杰的濟盟建設公司等。

買方之一透露，此次交易八大買家合計持有約63％「芙蓉大樓」產權，剩下37％為大同的老家族持有，不過雙方已經初步溝通未來重建計畫，目前都朝向好的方向發展。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，璞永建設深耕仁愛路已久，推出不少精緻住宅產品，包括「至仁愛」、「敦仰」等，其中「敦仰」前身是蘇黎世產險大樓，當時璞永建設也是攜手海悅拿下該案，此次再度與海悅和其他建商合作，想必是連後續的銷售上都有初步的計畫，再來，璞永建設擅長都更，且推出的住宅案都頗受市場青睞，因此聯合其他建商拿下「芙蓉大樓」，也有利後續與剩下持有「芙蓉大樓」的大同家族較有整合共識。

黃舒衛表示，「芙蓉大樓」地位位置精華，面對空總，鄰近副總統官邸，未來推案勢必是頂級豪宅，擠進豪宅200萬元俱樂部肯定不是問題，甚至也有直逼300萬元的架勢，現階段台北市核心地段又是大面積的「豪宅布料」幾乎已經沒了，此次可以說是千載難逢的機會，倘若未來改建成功，一定會是市場上亮眼的產品。

台北市仁愛路「芙蓉大樓」。記者朱曼寧／攝影
台北市仁愛路「芙蓉大樓」。記者朱曼寧／攝影

建商 海悅

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