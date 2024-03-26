中華電信領投 iKala獲超過2000萬美金B+輪投資

中華電信策略性領投AI（人工智慧）新創公司iKala，iKala也於今（26）日宣布完成B+輪募資，共獲得超過2080萬美元（約6.6億元台幣）資金，累積所有輪次總募資金額超過5000萬美金（約15.5億元台幣），新一輪資金將用於加速iKala AI研發創新、滿足企業AI轉型需求及擴張日本與東南亞市場版圖。

中華電信選擇策略性領投iKala，展開雙方於雲端、AI兩大面向的戰略合作，以雲地整合優勢結合AI研發經驗，共同提供結合雲端資源、CDP（顧客數據平台）加值服務等IT現代化整合解決方案。

隨著AI成為企業關鍵競爭要素，雙方也將共同訓練企業專屬大型語言模型（LLM）；iKala也宣布成立AI研發中心，加速提供AI顧問服務，協助企業導入AI流程，優化內部營運效率。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，「iKala擁有領先的AI研發與雲端技術團隊，以及打造AI行銷科技的創新實力，中華電信看準iKala成長動能，透過本次策略性投資，雙方將進一步加深AI技術的交流，聯手提升內部營運效率，更將鞏固雙方商業夥伴關係，一起加速擴張海外市場業務版圖。」

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，「中華電信對於AI雲端布局及協助產業轉型的重視都與我們不謀而合，藉由雙方技術與服務的合作綜效，將能加深協助金融、零售、製造等企業客戶部署混合雲、打造數據管線、利用AI加速獲客並提升員工生產力，實現AI轉型。我們也將持續致力研發創新實力回饋產業與社會，包含深化對AI開源社群的貢獻及數位人才的培育，並加快海外市場版圖擴增。」

iKala目前服務超過1000家企業及多家領導品牌，包含財星500大企業。因應全球企業加速轉型創新及跨境銷售的強勁需求，iKala將持續投資創新研發、拓展服務版圖，以及擴大招募國際人才。目前旗下AI網紅數據行銷平台KOL Radar擁有300萬的跨國網紅名單，已快速從台灣擴展至日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國及越南市場，以AI驅動的搜尋引擎及分析能力，助攻品牌加速獲客，並提升執行行銷專案的效率。