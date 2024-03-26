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交易金額曝光！八大建商斥資131億聯手吃下大同芙蓉大樓

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
大同旗下位於台北市仁愛路三段的芙蓉大樓外觀。圖/本報資料照片
大同旗下位於台北市仁愛路三段的芙蓉大樓外觀。圖/本報資料照片

大同公司今天代子公司尚志資產開發公告北市「芙蓉大樓」活化案，該案土地面積約860坪，建物面積約為6400坪，大同今日與8家交易相對人完成簽約，交易金額為131.25億元。

交易對象包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發、海悅國際開發、敦富開發建設、鋐富開發、濟盟建設及台灣樂菲公司共8家。此次購買過程以璞永建設董事長楊岳虎為主，買家團成員還包含知名代銷海悅國際、白天鵝建設機構，及藝人賈永婕的老公王兆杰的德杰集團旗下建設公司等。

芙蓉大樓是50年以上老建物，位於北市仁愛路三段，鄰近昔日豪宅一哥「帝寶」與福華大飯店，預計處分利益約為72億元。大同表示，根據公司章程，股利政策為每半年發放，將努力於上半年季末完成交易並認列獲利，並朝向下半年發放股利，終結廣大股東們自2001年以來，漫長的23年等待。

業界認為，目前大同持有產權約7成，其他產權則多為大同前董座林郭文艷家族所持有，芙蓉雖是老大樓，不過由於位置極佳，將來接手的建商，若能都更改建成豪宅或商辦，價值肯定翻倍。

大同 豪宅

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