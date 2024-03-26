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碳費難產！委員達成共識將訂出五年碳費輪廓

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部26日召開碳費費率審議委員會，經過二次會議討論，確定碳費3月底出爐跳票，環境部表示，會中共識碳費將訂定未來五年輪廓，分階段逐步調升。圖／聯合報系資料照片
環境部26日召開碳費費率審議委員會，經過二次會議討論，確定碳費3月底出爐跳票，環境部表示，會中共識碳費將訂定未來五年輪廓，分階段逐步調升。圖／聯合報系資料照片

環境部26日召開碳費費率審議委員會，經過二次會議討論，確定碳費3月底出爐跳票，環境部表示，會中共識碳費將訂定未來五年輪廓，分階段逐步調升。預計下次會議將在4月召開。

據了解，此次會議21位委員有19位出席，大約進行三小時，會中環境部先拿出鄰近國家資料提供委員們討論，如日本、韓國及新加坡，委員們也針對國際間的收費標準及做法深入討論。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴在會後接受媒體採訪時提到，會中有委員提到，對於國際間的收費標準及做法，還需要有更詳細的資料，例如產業結構等作為參考資料，希望碳費費率在訂定的過程中是採更加科學的方式訂出，並非喊價模式。

對於先前承諾3月底費率出爐的目標確定跳票？黃偉鳴說，3月底出爐這點確實無法達成，不過對於開徵時間點仍然是訂在2025年，期程不變。

此外，黃偉鳴也提到，委員們在這次的會議上有共識，未來碳費將訂定未來五年輪廓，分階段逐步調升，讓企業能收到明確訊號。

至於碳費費率遲遲沒有出爐，對於產業可因應的時間也變短，黃偉鳴說，這部分已經有在研擬相關配套，但能確定是目前開徵時間仍未改變，但在第二次會議中也有委員提到，希望能盡快把相關的子法預告，希望能夠在下次會議中提出討論。他透露，子法相關草案架構都已經完備，如今剩下的就是行政程序，環境部會繼續努力，希望能在4月開會時就把子法預告草案提出讓委員們可以參考。

新加坡 日本

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