中鋼前2月稅前盈餘8.1億由虧轉盈 看好今年鋼市逐季好轉
中鋼（2002）26日公告，今年2月自結合併稅前盈餘1.3億元、年增91%；今年前2月累計稅前盈餘8.1億元，與去年同期相較由虧轉盈。中鋼高層指出，看好今年鋼市將逐季好轉，對未來前景有信心。
受農曆春節工作天數減少影響，中鋼今年2月合併營業收入289億元，月減9%、年減7%，為7個月單月新低。
2月自結併稅前盈餘1.3億元，年增91%、月減80%，為近半年新低。累計前2月營收608億元、年增5%；合併稅前盈餘8.1億元，轉盈成長179%。
中鋼表示，2月個體(非合併)碳鋼銷售量64萬公噸，本年累計碳鋼銷售量為131萬。今年前2個月累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵業單價上漲而單位成本下跌，且銷售數量增加，因此致營業收入及營業利益同步提升。
另礦業投資獲配股利增加，以及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。
中鋼指出，中國大陸兩會定調今年GDP成長率為5%，推出更多強而有力的振興政策、展現支撐經濟決心，新增 「超長期特別國債」用於重大戰略基建，提振用鋼需求，大陸國統局公布1~2月工業生產與全國固定資產投資同比分別成長7%及4.2%，均優於預期，印度及東南亞由民間投資及基礎建設帶動投資擴張。
此外，2月印度與東協PMI分別上升至59.6與50.4，台灣景氣穩定復甦，科技業投資帶動廠房用鋼需求，主計總處上修今年台灣GDP成長率至3.43%，優於去年的1.4%為近年最佳表現，總體經濟表現對鋼市有利。
中鋼表示，近期美國鋼價與鐵礦行情止跌回升，大陸鋼材流通行情震盪回穩，聯準會預期今年降息由兩碼擴大至三碼，且6月降息機率提高，有利推升大宗鋼材行情，鋼市向好趨勢不變，仍預期未來呈現逐季轉佳格局。
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