台塑四寶投入逾億元 推展台灣傳統表演藝術文化

台塑企業長期致力於社會福利、教育、醫療等公益事業，同時也非常關心臺灣表演藝術文化的傳承與發揚。深知文化傳承對人類文明發展的重要性，台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主任委員王文淵，自2011年起開始推動「臺灣特色文化發展計畫」，贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲等文化藝術團體巡迴至全台各地，截至2023年年底，已演出389場，累計逾39萬觀賞人次，贊助超過1.1億元，每一場演出都獲得熱烈的迴響與肯定。

今年「臺灣特色文化發展計畫記者會」於26日下午在兒童新樂園-如果兒童劇場舉行，台塑（1301）協理簡嘉宏、南亞（1303）協理李志賢、台化（1326）協理劉佳儒、台塑化（6505）協理蔡健堂協理及總管理處協理林振添也特別來到現場，和各劇團之團長、團員共同見證這個重要的時刻。

台塑表示，這不僅是對台灣藝術文化的重要推動里程，更是台塑企業對社會責任和文化支持的積極實踐。為鼓勵企業支持文化發展，政府已將「企業促進文化發展」項目明確納入ESG評鑑中，以讓台灣文化產業擁有豐沛的創意與活力。

為進一步加強企業在ESG及公益項目上的展現，並讓藝術文化與企業廠區、鄉民有更緊密的結合，促進廠鄉共存共榮，自2024年起，將原由王詹樣公益信託贊助的「臺灣特色文化發展計畫」，改由台塑、南亞、台化及台塑石化公司直接贊助明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團及亦宛然掌中劇團，共同推動24場「公益入鄉-藝文扎根」的特色文化演出。

十多年來，台塑集團持續贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲等文化藝術團體巡迴至全台各地，將高品質的演出帶入各鄉鎮、學校，為劇團與偏鄉搭建演出的橋樑，並協助劇團永續經營與發展，讓各地鄉親能就近在社區中觀賞國家級的表演，提升地方文化氣息。截至2023年年底，已演出389場，累計逾39萬觀賞人次，贊助超過1.1億元，每一場演出都獲得熱烈的迴響與肯定。

各劇團也對台塑企業多年來透過具體行動支持藝術文化向下扎根的行為給予肯定並表達感謝之意，期待著這個計畫拓展豐富孩子們藝術視野的同時也能提升地方文化氣息，期盼「臺灣特色文化發展計畫」能在四大公司的支持下繼續蓬勃發展，為台灣傳統藝術文化注入更多的活力。

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