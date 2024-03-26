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2024統一集團生活美學館 4/4-4/7盛大登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場，OPEN小將、雪鈴兔波波、Uni-Girls啦啦隊女神與你一起同樂。統一提供
「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場，OPEN小將、雪鈴兔波波、Uni-Girls啦啦隊女神與你一起同樂。統一提供

為迎接即將到來的四天連假，最歡樂的生活美食展又來與你一起同樂囉，「2024統一集團生活美學館」4月4日到7日將於高雄夢時代購物中心時代會館盛大登場。

去年在高雄夢時代初登場的「統一集團生活美學館」，四天共吸引超過14萬的購買人潮、好評不斷，今年的規模再進化︳一口氣集結了27個統一集團旗下大家最熟悉親切的生活美食品牌，祭出各種獨家優惠內容與試吃活動。

還有好康再加碼，展場內單筆消費滿99元即可兌換限量好禮、累積消費滿299元還可參加萬元禮券的抽獎活動，天天都會抽出一位幸運兒！吃、喝、玩、樂、購一應俱全，讓你暢遊大滿足，一不小心買太多指定攤位還有滿額宅配到府的貼心服務喔。

四天展期中，每天早上10:30將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的OPEN小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽；近距離欣賞統一獅Uni-Girls的活力熱舞，與啦啦隊女孩瑟七、斐琪、Maggie、Yuki、Mina一起互動玩遊戲，還有多項活動節目的眾多好禮等你來拿。

展場百元美食好誘人，必須吃起來，統一麵包百元福袋可任選4款麵包，Amelie's Bagel星級貝果也推出百元超值組，還有遊戲加碼獎不完，保證人人有獎。波堤獅現身擔任超萌店長的Mister Donut推出甜甜圈三入甜甜價100元。法式精品烘焙─昂舒巴黎現作酥脆爆餡泡芙、香烤楓糖可頌、超人氣一口迷你泡芙組合，通通只要100元；此外，貝洛邦推出歐式麵包全新品獨家讓觀展民眾搶先嚐。茶裏王打造回甘bar特調多款茶飲，任購兩杯還可抽好禮。酷聖石COLD STONE帶來展場獨家口味單球冰淇淋、冰銅燒的超值特惠價。

眾多優惠讓民眾有機會能開心購足生活必備美食，包括買三送一的Semeur聖娜現烤麵包、第二件半價21Plus 人氣烤雞腿、五折起的Cophi精品咖啡豆。CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、霜淇淋、思樂冰、珍珠奶茶指定時段限時買一送一。瑞穗鮮乳、CupiCho巧克力專賣店則是推出必搶的超值優惠組。展場還設有眾多中獎機率百分百的遊戲等你來挑戰。

滿漢大餐Gold系列、統一麵小時光麵館、巷口乾麵、好勁道、大補帖，五大非油炸麵品牌祭出優惠大放送，購買任一指定商品即可參加好運轉轉來遊戲，有機會把整箱好麵扛回家！牛乳石鹼邀請民眾現場互動，挑戰關卡送好禮，星巴克、icash2.0、智利之星紅酒、FIJI WATER斐濟水也都有攤位限定優惠。今年最歡樂的連假，快來高雄夢時代「統一集團生活美學館」一起同樂吧。

「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場， 27個生活品牌優惠拿不完、消費滿99再送好禮、萬元禮券天天抽。統一提供
「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場， 27個生活品牌優惠拿不完、消費滿99再送好禮、萬元禮券天天抽。統一提供
連假必訪！最歡樂的生活美食展又來了，「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場。統一提供
連假必訪！最歡樂的生活美食展又來了，「2024統一集團生活美學館」4/4-4/7盛大登場。統一提供
每天早上10:30將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的OPEN小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽。統一提供
每天早上10:30將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量免費吃。大小朋友最愛的OPEN小將、雪鈴兔波波也會到現場一起唱跳玩樂，還可以與波堤獅玩抽抽樂挑戰賽。統一提供

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