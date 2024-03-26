漢翔協力開發臺北捷運軌道業務 獲頒 ESG 優良廠商
臺北捷運公司於3月25日辦理供應商 ESG 說明會暨優良廠商表揚典禮，漢翔公司（2634）獲頒「協力開發國產備品優良廠商」，由北捷副總經理洪育銘頒發獎項予漢翔副總經理魏嘉佑。
漢翔將航太科技應用技術，由航空產業跨入民生軌道產業，配合軌道營運維修需求，協助車輛維修能量提升、車間電纜線製作、電路板及系統整合等，未來將持續改善全車系統功能，如電聯車煞車與輔電系統，提升列車妥善率與成本降低，落實國產化作業。
本次 ESG 暨優良廠商評選計有100多家廠商參與，經評比參與國產化廠商歷年實績，漢翔因成功協助臺北捷運公司協助車輛維修能量提升以及系統整合工程，獲選為六家優良國產化廠商之一。
臺北捷運公司除辦理表揚活動外，另邀請 ESG 發展協會祕書長莫冬立分享「全球視角下企業永續轉型的必備布局」，讓北捷及供應商對 ESG 能有進一步的了解，期許透過垂直與橫向溝通，達到企業永續發展的目標。
漢翔公司表示，近年來致力於企業永續發展 ESG 為經營目標，推動 ESG，提供勞工安全的工作環境，積極參與社會責任活動，及致力於環境保護等循環經濟措施，達到企業夥伴關係共榮共好。
漢翔公司將持續投入資源與配合臺北捷運公司能源減碳活動，針對軌道業務，共同協力開發相關產品，提升國內乘車舒適度與安全性，期望為大眾捷運系統及環境永續貢獻一份心力。
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