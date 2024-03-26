快訊

為解川崎氏症起源之謎 她在死人與活人樣本中鑽研40年

湯屋偷拍案又見新影片外流！被害人累計4男6女 皇池回應了

近3年每天吃紅麴保健品！小林製藥證實1消費者腎病身亡

員林房市新趨勢 電梯別墅升級3.0成為企業主置產新寵

經濟日報／ 記者宋健生/員林即時報導
聯齊建設推出、近期將完工的「仰森」，坐擁員林唯一近10萬坪綠海。記者宋健生/攝影
聯齊建設推出、近期將完工的「仰森」，坐擁員林唯一近10萬坪綠海。記者宋健生/攝影

隨著員林房市近年突飛猛進，大樓推案量持續增加，但市調顯示，市場仍以有天有地的電梯別墅為大眾關注度最高的產品，尤其結合創新規劃思維、更加貼近人性需求的產品，更是各界注目的焦點。

員林在地知名仲介慶達房屋經理黃靖貽表示，近期除了台商回流以及旅外員林人返鄉置產，員林本地及鄰近鄉鎮的企業主也看好後市出手置產，促使員林房屋需求增溫，其中更以有天有地的電梯別墅深得企業主們目光，尤其環境優質的大建坪頂級豪墅，最受層峰人士青睞。

根據黃靖貽的觀察發現，近年因為疫情影響，使得透天別墅受到消費者喜愛，更因國際建築觀念導入，電梯別墅規劃也出現不少變化。

現在的透天別墅已不同於以往，由早期的傳統透天1.0型態，發展出注重整體規劃配置的別墅2.0。直到近年頂級豪墅紛紛以嚴選地段、出眾規格、導入森態、引進智能、健康安全，自然養生等思維，讓透天住宅規劃再升級至全新的豪墅3.0層級。

台中一直以來都是全台建築規劃設計的指標。隨著員林各項重大建設利多不斷，也吸引台中建商前進推案，其中又以兼具公園綠地、鄰近繁華商圈的頂級豪墅3.0推案最受矚目。

由聯齊建設推出、近期將完工的「仰森」，不僅坐擁員林唯一近10萬坪綠海，且位居員林藝文休閒特區，鄰近彰南運動中心、員林演藝廳。更於公園首席位置，移植台中七期建築思維，透過整體貼心規劃及引入智慧科技，解決傳統透天別墅居住痛點，創造頂級電梯別墅的價值，吸引眾多企業主目光。

伴隨美中貿易戰延燒，台商大舉回流置產、擴廠，促使傳產重鎮大員林地區，進入房產買氣火熱波段。又因後疫情時代，消費觀念改變，企業主們對頂規豪墅需求放大，使頂級豪墅市場快速增溫，買氣熱絡。

聯齊建設總經理楊玄吉進一步表示，即將完工啓用的司法園區，以及未來林厝交流道旁800牀的員榮新分院等，預期將有大量高收入客層移入，必將刺激高品質住宅需求，在供需失衡情況下，未來頂級別墅將奇貨可居，房市後市持續看漲。

台商 建商 房市 買氣

延伸閱讀

「華漾DIM SUM港點」2024全新職人手藝升級！首推水晶鮮蝦餃2倍餡料

彰化員林蜀葵花季30日登場 晝夜可賞不同風情

白沙屯媽彰化路線大驚奇 鄉民感動「第一次走這條路！」

白沙屯媽祖抵達員林急轉彎！民眾聞訊趕往鑽轎腳 擠滿整條員林大道

相關新聞

槓桿成顯學、雙貸族再創新高 專家：反轉不得了

央行日前宣布升息，同時有房貸、信貸族群，負擔更重。住商機構統計聯徵中心資料，今年全國1月同時有房貸、信貸人數達36萬35...

長榮收購資產引爆爭議 小股東控告董事會十位成員

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位成員，花費長榮近300億元資金，購買巴拿馬長榮國際旗...

台灣人好有錢…超跑賣翻天 法拉利銷量四年多一倍

英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調...

長榮小股東控告董事會十位成員 這一齣...項莊舞劍？

長榮小股東昨（25）日委託律師林文鵬，控告張國華為首的長榮董事會十位董事，涉嫌證交法特別背信罪及非常規交易罪。雖然名為小...

法拉利「三個度」 吸引名人收藏

超跑代名詞法拉利（Ferrari）不僅在全球廣受層峰人士青睞，在台灣也是名人爭相收藏的夢幻逸品，藏家包括科技新貴、知名藝...

台中科技走廊大建案爆發 鎖定台商、頂級企業主

台積電中科二期園區建廠定案，讓台中大肚山科技走廊發展前景再受矚目。最新市調指出，有「越南王」之稱的富美鑫集團、香港地產開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。