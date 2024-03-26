員林房市新趨勢 電梯別墅升級3.0成為企業主置產新寵

隨著員林房市近年突飛猛進，大樓推案量持續增加，但市調顯示，市場仍以有天有地的電梯別墅為大眾關注度最高的產品，尤其結合創新規劃思維、更加貼近人性需求的產品，更是各界注目的焦點。

員林在地知名仲介慶達房屋經理黃靖貽表示，近期除了台商回流以及旅外員林人返鄉置產，員林本地及鄰近鄉鎮的企業主也看好後市出手置產，促使員林房屋需求增溫，其中更以有天有地的電梯別墅深得企業主們目光，尤其環境優質的大建坪頂級豪墅，最受層峰人士青睞。

根據黃靖貽的觀察發現，近年因為疫情影響，使得透天別墅受到消費者喜愛，更因國際建築觀念導入，電梯別墅規劃也出現不少變化。

現在的透天別墅已不同於以往，由早期的傳統透天1.0型態，發展出注重整體規劃配置的別墅2.0。直到近年頂級豪墅紛紛以嚴選地段、出眾規格、導入森態、引進智能、健康安全，自然養生等思維，讓透天住宅規劃再升級至全新的豪墅3.0層級。

台中一直以來都是全台建築規劃設計的指標。隨著員林各項重大建設利多不斷，也吸引台中建商前進推案，其中又以兼具公園綠地、鄰近繁華商圈的頂級豪墅3.0推案最受矚目。

由聯齊建設推出、近期將完工的「仰森」，不僅坐擁員林唯一近10萬坪綠海，且位居員林藝文休閒特區，鄰近彰南運動中心、員林演藝廳。更於公園首席位置，移植台中七期建築思維，透過整體貼心規劃及引入智慧科技，解決傳統透天別墅居住痛點，創造頂級電梯別墅的價值，吸引眾多企業主目光。

伴隨美中貿易戰延燒，台商大舉回流置產、擴廠，促使傳產重鎮大員林地區，進入房產買氣火熱波段。又因後疫情時代，消費觀念改變，企業主們對頂規豪墅需求放大，使頂級豪墅市場快速增溫，買氣熱絡。

聯齊建設總經理楊玄吉進一步表示，即將完工啓用的司法園區，以及未來林厝交流道旁800牀的員榮新分院等，預期將有大量高收入客層移入，必將刺激高品質住宅需求，在供需失衡情況下，未來頂級別墅將奇貨可居，房市後市持續看漲。

商品推薦