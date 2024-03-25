長榮海小股東控張國華等股東 集團經營權再掀波瀾？

今天長榮海運（2603）小股東委託律師林文鵬控告張國華為首的長榮海運董事會十位成員，涉嫌證交法特別背信罪及非常規交易罪。市場解讀，這次長榮海運的小股東委任律師為林文鵬身分很特別，推估長榮集團搶經營權風雲再起。

尤其，這次長榮海運的小股東委任律師為林文鵬身分很特別，林文鵬是張家老四星宇航空董事長張國煒派駐在立榮航空的董事，之前也曾經擔任星宇航空控告網路社群平台散布不實訊息律師。市場揣測，因為長榮海運所有買賣交易都有正式的評估程序，突然出現小股東要告張國華等人，但看起來比較像是小K張國煒想要告老大張國華。

星宇航空發言人聶國維指出，這是小K（張國煒）私人事務，星宇航空不了解，無法評論。

長榮集團搶經營權大戰落幕後，去年長榮集團已經開始啟動各項長期分家的做準備，EIS賣掉手中長榮海運股票及長榮新加坡股權推估入帳近400億元；EIC申讓賣掉長榮航空（2618）18萬張持股。朝著把長榮國際還有巴拿馬長榮國際解散清算，四兄弟各自取得資金，針對自已有意願經營的公司去增加持股。

老大張國華用行動表態專心經營海運相關事業，目前是長榮海運個人最大股東；長榮航空董事改選後，老三張國政人馬已進駐長榮航，長榮航空目前呈現長榮兩兄弟（張榮發長子張國華及三子張國政）共治，兩家公司都是推動專業經營人來負責管理；老二張國明需求未浮出台面，老四張國煒自創星宇航空表態要走自己的路。

之前張國煒也曾經說過，「都吵了7年，大家和樂就好，我沒有要回長榮，長榮留給哥哥們去經營，大家都是張家子弟，誰去營運都一樣」。

今天小股東的主張「長榮海運近半年來在張國華主導下，花費近300億元向巴拿馬長榮國際買了3家公司股權及1筆不動產」，針對小股東指控的各種交易，長榮海運都有評估報告，每次也都進行相關的公告，並且依據相關規定於證交所召開重大訊息說明。

而且買進新加坡的股權，法人都是正面解讀，認為斥資約台幣234億元，買下巴拿馬商長榮國際EIS手中持有的長榮新加坡100%股權，可以進行航線船隊配置優化；法人推估，整併之後長榮海運營收約增加10%。

長榮海運今天也正式回應，針對長榮海運某位股東控告董事一事，長榮海運一向注重公司治理與股東權益，暨子公司舉凡重大資產取得與處分，均依據本公司暨子公司資產取得或處分處理程序辦理，除取得業界具公信力的專家出具資產價值評估報告外，另委請獨立公正會計師針對個案交易價格出具合理性意見書，所有資產取得與處分案均經長榮海運審計委員會與董事會核議通過，並依主管機關規定發佈公告、重訊與辦理重大訊息記者會等事宜，相關程序皆遵循法規，各該資產的取得亦均為公司長遠發展所需，絕無任何違法情事，該股東的指控完全與事實不符。

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