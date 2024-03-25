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數字科技旗下591新建案 329檔期促銷助買氣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

央行上周突襲宣布升息半碼，因可預期房貸利率及繳息金額都將增加，也可能影響329房市檔期。數字科技（5287）旗下主要網站591房屋交易網「591新建案」連兩年舉辦「329全民購屋節」，看好去年下半年起建案量價俱增，買房熱度仍在，促銷期限內祭出六位數獎金拉抬329檔期氣勢。

根據591新建案統計，扣除商辦、廠辦等產品後，今年329檔期六都及新竹住宅個案的總銷金額直逼7,200億元、進場案數372件，雙雙較去年同期成長1至2成，創統計以來新高紀錄，顯見隨著市場明朗化，建商信心明顯轉為樂觀。591新建案市調範圍遍及全台，擁有逾 4千筆線上銷售新建案，以海量資料庫助購屋族縮短找房時間，找到心目中的理想房屋。

591新建案分析，雖然央行上周再度升息，但自去年下半年起，在新青安、選舉落幕等利空出盡下市場明顯復甦，各縣市尤為火熱，今年329檔期除了台北與台南、高雄因去年基期較高，案量略減外，其餘縣市總銷金額均呈現大漲；進場案數除台南持平外，各縣市均增加，桃園市年增逼近七成為全台最多。

升息 央行 建案

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