團媽、網紅團購力強！美賣科技「賣Eshop」助當團購主

美賣科技（6473）研究團購消費者的購物行為和需求，發現透過網紅或團媽運營私域社群或個人平台，將流量轉化為實際銷售，帶動影響力經濟的蓬勃發展。旗下自助開團系統「賣Eshop」透過智慧自動化模組，讓每位用戶註冊後可自主選擇商品，成為團購主。

美賣科技今年1月至2月累計營收達0.3億元，年增78.1%，創下同期新高。美賣科技將於5月27日召開股東會，今年股東會紀念品為價值1,680元的官網抵用券，股東自5月27日起可於「美賣官網」註冊會員後線上領取使用。

看好團購熱度，美賣平台上擁有超過百件開團商品，解決傳統團購的人力處理和提貨時間問題，並縮短了開團流程，讓用戶更專注於推廣商品，實現增加斜槓收入的目標。

根據美賣站內2023全年的銷售數據顯示，「賣Eshop」全年開團數達8,000團，平均每天有21團的團購商品在發酵。其中商品品類銷售，食品類商品占大宗，而旅遊相關商品也呈現復甦趨勢，如行動電源順勢成為旅遊熱銷商品。

「賣Eshop」自助開團系統，美賣促進了廠商供應鏈渠道的多元化，成為消費鏈底層的重要商品佈線通道，並促進了影響者發起的團購活動。「賣Eshop」用戶持續增長中，此外，透過不定期更新開團商品搭配平台行銷活動、精選優質原廠等策略，成功提升了客流量和客單價。客單價從過去的平均1,200元提升到1,630元，增幅達36%，凸顯了透過使用數位工具搭配影響力經濟的潛力，以及市場對於團購模式的日益成熟。

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