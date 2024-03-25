MotoGP 看決賽！長汎假期指定席區搶先訂

喜愛世界摩托車錦標賽(MotoGP)的台灣車迷們看過來，長榮航空直營旅行社-長汎假期在本賽季特別打造日本、泰國、馬來西亞「三大賽事站點」觀賽行程，讓車迷們能夠輕鬆出發，近距離為偶像加油，體驗血脈噴張的臨場刺激感，還能順便觀光、購物及品嘗當地美食。

即日起至4月30日前報名即可享限定早鳥優惠，最高每人折2,000元！不僅如此，參團還能抽長汎假期萬元旅遊金及世界摩托車錦標賽( MotoGP)周邊商品。

長汎假期副總經理蔡錦惠指出，長汎假期推出MotoGP遊程至今已有10年以上的經驗，深獲旅客好評，除了貼心安排搭乘長榮航空航班直飛賽事站點，更同時包辦住宿、交通、門票，再加上專業領隊帶路，讓旅程更豐富精采。

世界摩托車錦標賽( MotoGP)創立於1949年，今年邁入75週年，已發展為遍及五大洲的世界性賽事，本賽季首場卡達站已於3月10日揭開序幕，接下來將在世界各地舉辦比賽，相信又能創下更多精彩紀錄！

「日本茂木站5日」將帶車迷到由本田技研工業打造的「茂木賽道」觀賽，包含兩日賽事門票觀看排位賽及正賽，行程貼心安排前往Ricoland機車用品專賣店添購裝備，還有本田車迷必訪的景點-Honda Welcome Plaza Aoyama。

「泰國武里南賽道」是首個獲得FIA認證的世界級1級和FIM級A級賽道，彎道較少並擁有1,000公尺長直線距離，充滿速度感的賽道成為泰國站的特色看點之一。「泰國武里南站5日」行程特別安排從練習 賽、排位賽到決賽，三日賽程一次看個夠！再帶領重車迷到人身部品店，添購相關配備，安排鄰近酒店，行車50分鐘即抵達一級戰區。

賽事尾聲精彩度加乘，本賽季倒數第二站的「馬來西亞雪邦賽道」，其賽道全長5.5公里，一共有15個彎道、8個直道，能帶給車手極大的挑戰，肯定能讓車迷熱血沸騰。「馬來西亞雪邦站5日」，行程安排五星級飯店住宿，並前往世界最新頂級名車旗艦展示中心NAZA World Group，及Welly重型機車車坊近距離觀賞各廠牌重型機車，同時還可添購重車迷們必備人身部品、周邊改裝部品。

長汎假期MotoGP行程除保證觀賽名額，想要感受最佳飆風快感的車迷們還可依需求加價指定席位，觀賽外還能遊覽當地知名景點，好玩、好逛又好買的年度飆速盛會行程，千萬不要錯過。

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