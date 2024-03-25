不怕少子化 這都人口年增率全台最強

根據內政部戶政司最新人口資料統計顯示，今年2月全國人口達2341.8萬人，較去年同期成長0.45%。排除人口基數過少的外島縣市後，並將共同生活圈的新竹、嘉義縣市合併計算後，台灣各縣市人口成長率排名第一的是桃園市，年增率達1.32%，一年內增加3萬194人；新竹縣市排名第二，年增1%；台中市則排名第三，年增率0.92%。

人口超過400萬人的新北市，雖然一年內人口增加3萬4250人居全台最多，但年增率0.85%排名第四；台北市年增率0.82%，排名第五；高雄市則是六都人口成長率最低的都會，年增率僅0.16%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，桃園市近年人口持續成長，去年總人口數已正式突破230萬人大關，截至今年2月底為止，總人口數來到232萬121人，一年內就增加3萬多人，主要桃園市自2014年升格為直轄市後，社會福利提升、重大公建繁多，加上機場捷運開通，大幅縮短北北桃距離，讓桃園憑藉相對親民的房價，吸引雙北民眾移居。而桃園豐沛的人口成長動能，也為城市轉型帶來新動力。目前桃園市正如火如荼進行「三心六線」的軌道建設，打造更完整、更便捷的交通網絡，且桃園為國門之都，坐擁國際空港運輸優勢，又有眾多產業園區吸引國內外大廠進駐投資，創造豐富就業機會。

至於人口成長年增率排名第二的新竹縣市，總人口數也突破百萬大關，一年內增加1萬325人，人口成長年增率1%，主要因為生醫園區、AI智慧園區快速發展，吸引大量外縣市人口移入。同樣也有科學園區加持的宜蘭縣，則有高鐵延伸、台62延伸等重大交通建設議題助攻，帶動人口止跌出現正成長。

進一步觀察桃園市近一年人口成長幅度最多的行政區，依序是龜山區，年漲幅3.03%；第二名為觀音區1.90%，第三名則是桃園區1.52%。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，桃園人口成長幅度最高的三個行政區，都有新興重劃區的加持，例如龜山區集中在A7重劃區；觀音區則是草漯重劃區，人口成長最鮮明；桃園區小檜溪重劃區，也因重劃區新案陸續交屋、住戶逐漸移入，成為桃園區人口成長的主要區段。

人口成長增加購屋需求，也帶動房價上揚，台灣房屋根據實價登錄資料，統計桃園三大人口成長地區的新成屋房價，龜山區2023年新成屋約34.4萬元年漲幅8%；桃園區年漲幅也約5.4%，來到37.6萬元；觀音區年漲幅更高達9%，新成屋均價約20.8萬元，仍屬桃園市相對親民房價區。

彭勝奎指出，現今觀音主要的交易熱區就是草漯重劃區，該重劃區具有低密度、高綠覆率特色，生活環境舒適，且近年基本生活機能漸趨完善，再加上桃42線月桃路道路拓寬工程，可強化觀音草漯至青埔高鐵特區的連結，未來發展頗具前景，目前重劃區以大觀商圈最熱鬧，交易主力為總價帶500~600萬元的2房電梯華廈，由於總價與桃園各新興重劃區相比，都屬相對平實，因而吸引許多小資族購屋移居。 草漯重劃區生活機能漸趨完善房價親民吸引小資置產。圖／台灣房屋 台灣本島各縣市近一年人口成長率排行。資料來源／台灣房屋

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