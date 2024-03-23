億光首度冠名支持 全國帕拉桌球錦標賽暨國手選拔23日點燃戰火
2024年「億光盃」全國帕拉桌球錦標賽暨國家代表隊選拔賽於23日在高雄市立福誠高中點燃戰火，億光電子（2393）長期關心並贊助帕拉桌球運動，這次首次冠名支持此賽事，並於開幕典禮由董事長葉寅夫、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴及高雄市運動發展局局長侯尊堯擔任開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕。
億光電子2023年贊助經費支持新北市國際帕拉桌球公開賽，並延攬五名帕拉選手提供所需資源，有杭州亞帕運桌球女子單打及混雙金牌的林姿妤、女子單打及混雙銀牌的田曉雯、男子單打銅牌蘇晉賢及羽球男子雙打銅牌蒲貴煜，以最實質的行動鼓勵身心障礙選手勇於追夢。
這次賽事分為肢障組及心智障礙組，齊聚120多名帕拉運動員及亞洲帕拉運動會國手場上較勁，包括蕭淑卿、魏美惠、林文信及盧碧春等，其中，蕭淑卿更榮獲世界帕拉運動會銀牌，期盼選手們能繼2023年杭州帕運後再創佳績。
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