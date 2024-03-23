米其林推薦台菜餐廳「膳馨」插旗百貨 首波優惠省千元

連續四年榮獲米其林餐盤推薦的台中台菜餐廳「膳馨民間創作料理」首度插旗百貨，旗下第四間門市進駐台中七期誠品生活480。即日起至4月25日試營運，首波優惠盛情款待舊雨新知，凡消費滿千元，招牌「椒鹽大元蹄」加價購只要480元，現省千元。

老客戶憑簡訊即可享「新品3選1只要100元」專屬優惠，更推出市政店限定菜色，要讓饕客們感受滿滿「馨」意。

擅長以創新料理手法詮釋台菜風味的膳馨，去年甫進軍英國市場，推出經典台味美食「蜜汁炭烤雞排」即時料理，廣受好評，躍上國際美食舞台，帶領台灣料理步出國門。

持續承襲本地手路菜底蘊，比次新開幕的誠品480門市，不僅有受饕客喜愛的經典招牌「椒鹽大元蹄」，經3小時以上滷製後進行酥炸，整體口感外酥內嫩富層次。

更推出多款限定餐點，「花膠蟹粉豆腐撈」，嚴選珍貴魚肚，口口都是精華滋潤；滿滿海味的私房料理「海鮮龍蝦米糕」，以古法製成的米糕搭配5種以上海鮮食材，澎派豐盛視覺吸睛。

創新料理「蘿蔓冷水鮮蝦仁」，有別於以往將蝦仁剁碎蝦鬆的做法，選用肉質鮮甜的北極甜蝦，保留完整蝦仁口感 ； 家常料理「火爆炒三鮮」，大火快炒加入主廚特調醋汁，整體鍋氣十足香氣獨特，以獨到手法詮釋這道經典台菜料理。

膳馨集團擅於因應場域特色，靈活展現門市樣貌，市政店整體裝潢舒適具質感，以沈穩墨綠為主軸搭配暖色系軟裝，體現台菜豐厚底蘊注入創新手法的品牌理念。店內設有4個包廂共可容納50人，瞄準外賓招待及私人聚餐需求，提供隱蔽專屬用餐空間。

此次膳馨進駐誠品480，不僅象徵其以中部台菜指標為定錨，也為品牌下個十年寫下重要扉頁，透過匠心獨到料理手法與在地食材嚴選，持續傳承台灣百年飲食文化，牽引世界共鳴。 米其林餐盤推薦台菜餐廳「膳馨」首度插旗百貨，進駐台中七期誠品生活480。膳馨提供

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