疫後出現報復性出國旅遊 這兩大市場航班恢復率超過疫前

疫後航空旅遊快速復甦，根據桃園機場公司統計顯示，疫後第一年（2023年）桃機各航線飛航狀況，美加、東南亞（越泰柬寮緬）的航線恢復情況最佳，飛航架次均超過疫前（2019年），這兩大航線今年飛航狀況延續去年熱度，其中轉機客愈來愈多的北美，多家航空公司6月起紛紛加入戰局，點燃今年新一波的北美市場之爭。

據桃機公司統計，去年美加航線共飛航19,475架次，較疫前2019年的18,410架次，恢復率達105.8%，其中洛杉磯飛航架次的恢復率達130.5%，為各航線最高，舊金山恢復率則有106.5%，緊追在後；而越泰柬寮緬（以越泰為主）去年共飛航31,086架次，較2019年的28,824架次，恢復率為107.8%，其中越南河內飛航架次恢復率達114.8%，是亞洲地區恢復率最高的城市。

去年國人最喜愛旅遊的國家日本，在日本許多機場人力尚未完全恢復下，全年共飛航45,198架次，是國際航線中飛航最多的國家，恢復率為疫前的74.8%，盡管恢復率為七成多，但國人前往日本人次高達422.5萬，為疫前2019年491.1萬餘人次的86%，恢復速度極快。

各線恢復狀況最差的是兩岸航線，主因是兩岸關係不佳，陸客和我方團客均不得往返兩岸旅遊，所以去年只有北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等14個城市共15個定期航班航點可以飛航，開放的13個包機航點因沒有旅客而無業者申請飛航，航班恢復率僅41.9%，目前兩岸關係依然緊繃，第1季航班數與去年差不多。至於去年來台旅客量最多的港澳（有119.9萬人次）地區，共飛航26,856架次，恢復率為66.7%。

航空旅遊業者表示，去年出現報復性的出國旅遊潮，出國熱絡的情況延續至今年第1季，在航空公司和日本機場人力逐漸增加下，班次有所增加，而去年轉機人數創下歷史新高，從北美來台轉東南亞和東南亞來台轉北美的旅客非常多，看好轉機市場，美國達美航空今年6月將重新飛航台灣-西雅圖航線，長榮（2618）計畫6月底增班，華航（2610）和星宇（2646）也規劃7、8月開闢西雅圖航線，可預見今年北美的天空會相當熱鬧。

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