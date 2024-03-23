響應世界地球日 群益證關燈１小時、種樹愛地球

響應世界地球日，群益金鼎證券（6005）除於桃園銘傳大學種植台灣原生樹種，以及總公司、全台52家分公司舉行「關燈1小時」活動外，並於網站號召客戶及員工共同協助響應，節電愛地球。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，公司以「群益」為名，代表一切以「群眾利益」為優先，不僅在資本市場做出貢獻，更要為地球永續做出貢獻，希望從群益出發，讓大家的未來都獲益。

群益金鼎證券總經理李文柱指出，希望讓永續不再只是口號，關於ESG，群益證是玩真的！

群益金鼎證券近年在ESG行動上加足馬力，希望讓全公司都動起來，不僅定期開會激發新創意，更持續追蹤執行進度；群益長期致力於永續發展，在能源消耗與溫室氣體排放方面，每年持續減少。

去年展開的群益奉茶行動專案，群益證全台52個據點都歡迎民眾來裝水兼做理財規劃，群益同時在部分飲水機台上設置「愛地球減塑計數器」，民眾在裝水的同時，能瞭解自身為地球減量多少的瓶裝塑料，為環境盡一份心力，迄今已累計減少了十萬支以上的寶特瓶。

不僅如此，群益更推動一年一天志工假，鼓勵同仁自發參與淨灘、淨山等公益活動，用實際行動為地球盡一份心力。

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