北市2023年度消費申訴案件統計 個人房東遭訴比例較2022年大增52%

台北市法務局今日公布2023年度台北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果，全年申訴案件共計20,784件，較前一年度（2022年）18,753件增加11%；占全國總案件數約26%，居全國之冠。消費爭議最多之五大類型依序為「線上遊戲類」3,642件、「網路電視購物類」3,315件、「運輸類」1,787件、「旅遊類」1,275件及「不動產類」981件。

法務局分析，「線上遊戲類」因境外玩家大量申訴，躍居為榜首，常年居冠的「網路電視購物類」2023年成為第2，「運輸類」及「旅遊類」仍持續上榜。值得注意的是「不動產類」中「個人房東」申訴案件明顯增長，主因又以「租賃住宅市場發展及管理條例」於2023年1月修正，明定住宅租賃契約全面適用消保法規定，以及申請租屋補貼遭遇困境，致個人房東遭投訴案件數大增。

案件數排行第一名類型為「線上遊戲類」，共3,642件，榜首為「香港商動視暴雪有限公司」，案量為2,588件，主要爭議原因為遊戲《魔獸世界》帳號停權、系統問題及退費爭議等。惟其中近7成申訴者屬於境外玩家，依據該公司服務條款，註冊地非臺灣之玩家，是由美國總公司提供遊戲服務，因兩造均位於境外，此類境外玩家申訴案均無法受理。線上遊戲類第二名「遊戲橘子數位科技股份有限公司」193件，又以《天堂M》及《新楓之谷》遭訴最多，第三名「台灣大哥大股份有限公司」129件，以《特戰英豪》及《英雄聯盟》遭訴最多。

排名第二名為「網路電視購物類」，共3,315件，較2022年案數3,054件略增，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨遭拒爭議為主。榜首由「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」所經營之蝦皮購物網站830件蟬聯，第二名「富邦媒體科技股份有限公司」(momo購物網)339件，第三名「網路家庭國際資訊股份有限公司」(PChome 24h購物)179件。

排名第三名為「運輸類」，共1,787件，在運輸類子項以「外送平台類」為大宗，計有835件，「載客運送及貨物運送類」332件，「航空類」320件，「車輛租賃類」232件。運輸類榜首以「優食台灣股份有限公司(Uber Eats）」計424件最多，主因為「Uber One 會員方案」自動續訂等爭議遭訴居多，運輸類第2名「富胖達股份有限公司(Foodpanda)」397件居次，第3名「和雲行動服務股份有限公司(iRent)」103件。

排名第四名為「旅遊類」，共1,275件，(較2022年842件增加近51%)。常見爭議類型以住宿及旅遊行程取消、使用效期等爭議。本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司(KLOOK客路)」，計176件最多；第二名「酷遊天國際旅行社股份有限公司(KKday)」156件居次，第三名「Agoda」152件，差距甚微。

排名第五名為「不動產類」，計有981件，榜首為「個人房東」計155件為最多，(較2022年102件大增52%)。常見爭議原因以申請租屋補助及報稅等遭拒或變相加價、屋況不佳或修繕爭議、押金爭議等，法務局已製作相關宣導影片供民眾參考。不動產類第二名「永慶房屋仲介股份有限公司」64件居次，第三名「信義房屋股份有限公司」38件。

法務局表示，消費者如有消費疑義，可上台北市政府法務局消保網查詢相關訊息，亦可撥打消費者服務專線「1950」或02-27256169。倘有法律方面問題，可參看台北市政府法律諮詢資源。

台北市政府法務局今日公布2023年度台北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果。北市法務局提供

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