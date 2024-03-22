快訊

鬧了一天還控嗑藥 汪小菲請看！大S早送驗毛髮「檢警單位全驗過」

美股早盤平盤搖擺！台積ADR繼續漲 Nike和Lululemon一起跌

禍害椰子還不夠？男肚子突劇痛到院檢查 一看竟藏30公分活鰻魚

2023年碳揭露專案評等 台塑集團8家獲「A」

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台塑集團8家公司獲CDP評等表揚。圖／台塑提供
台塑集團8家公司獲CDP評等表揚。圖／台塑提供

近年來，台塑集團於CDP評比表現良好，根據最新公布的2023年評等結果，台塑9家上市公司評等成績均在領導等級「A/A-」，其中，台塑、南亞、台化、南亞科、台勝高等5家公司更取得雙「A」（氣候變遷、水安全）評等(全台僅8家)。

氣候變遷方面，台塑、南亞、台化、南亞科、福懋興業、福懋科、台勝高等7家獲最高等級「A」(全台僅18家)；水安全問卷評比方面，台塑、南亞、台化、南亞科、南電、台勝高等6家獲「A」(全台僅10家)。

CDP(碳揭露專案)為全球公認環境資訊揭露的關鍵指標，根據CDP官網，目前已有746家資產超過136兆美元的投資者及330家採購支出超過6.4兆美元採購商要求公司或供應商透過CDP揭露其環境數據，2023年全球有超過21,000家公司參加評等。

台塑集團表示，多年來一直努力於推動節能減碳及因應氣候變遷作為，並於2021年對外宣示短中長期減碳目標，以2007年碳達峰的6,148萬噸為基準年，設定短期(2025年)及中期(2030年)目標較基準年減量20%、35%，長期則以2050年達到碳中和為目標。

從5S、三點不漏、循環經濟，到近期積極推動的AI+模擬，其成效也確實反映在實際減碳數字上。而在2017年，台塑集團總裁收到來自CDP邀請函，認為這是一個全面檢視集團減碳成效的機會，便開始參與CDP評比，加上近年來積極推動接軌SBT、導入內部碳定價、鑑別氣候變遷財務風險與機會(TCFD)等一連串的行動，使得CDP評比結果維持在優異的成績。

面對國際ESG發展潮流，台塑集團指出，將持續深化AI發展及研究開發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，並持續推動節能減排循環經濟，以及配合國家能源與減碳政策，朝碳中和目標努力。

台塑集團3/22獲邀參加CDP與企業永續發展協會(BCSD Taiwan)合作舉辦的「CDP台灣發表會」，今年除邀請CDP首席影響官Nicolette Bartlett主講全球的標準及趨勢走向外，也因2023年國內企業CDP評比表現良好，首度舉辦頒獎典禮，表揚取得卓越成績「A」的台灣公司，由台灣證交所董事長林修銘進行頒獎，台塑集團共8家公司獲邀當日接受表揚。

南亞科 台塑集團 減碳

延伸閱讀

全台展示中心響應！台灣福斯汽車將實施「Earth Hour 關燈一小時」邁向永續減碳環保未來

國際交流激盪未來 臺灣碳權交易所全球碳市場論壇引領氣候行動

推動永續 證交所辦「以永續知識力打造全新碳時代」宣導會

影／高雄遊覽車撞涵洞…台塑南亞退休員工眷屬1死14傷 駕駛「搶快」釀禍

相關新聞

台灣港務公司去年裝卸量衰退營收卻創高 如何辦到的？

台灣港務公司剛歡度12周年慶，雖整體港口裝卸量受全球經濟成長趨緩影響有所衰退，但該公司去年營收攀升達281.8億元，創下成立以來新高，是如何辦到的?

進擊的藥局巨人2／藥局整併潮持續 國內市場的3大觀察

台灣藥局市場的集團化、連鎖化大勢已定，除了大樹（6469）、諾貝兒（6844）、佑全（6929）等將在既有基礎下持續展店，也將招手現有獨立藥局，擴大加盟夥伴，新一波整併潮方興未艾。

進擊的藥局巨人1／佳世達入股的諾貝兒掛牌 大樹嚴陣以待 國內藥局為何走向集團化

去年4月，佳世達（2352）入股丁丁藥局母公司諾貝兒（6844），不到一年時間，諾貝兒在本月8日正式上櫃，盤中最高達210元，漲幅逾兩成；同一天大樹（6469）卻跌破300元整數關卡。

升息不利房價？這數據曝光「房市先蹲後跳」

房仲業者觀察2022年利率連五升當時的房市價量變化，2022年下半年的買賣移轉棟數為14.7萬棟，年減15%，一直到20...

統一超「OPEN將」形象IP圈粉 每年創造上億營收

統一超旗下企業IP「OPEN將」，跨圈換粉再有動作，今天宣布首度攜手連鎖牛排品牌Texas Roadhouse，以相關諧...

威剛黑膠音樂博物館預定本月28日試營運開放參觀

威剛科技（3260）在內湖總部大樓三樓新成立的威剛黑膠音樂博物館，館藏超過百萬張唱片與百餘台精美留聲機，音樂載體傳承百年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。