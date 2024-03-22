2023年碳揭露專案評等 台塑集團8家獲「A」
近年來，台塑集團於CDP評比表現良好，根據最新公布的2023年評等結果，台塑9家上市公司評等成績均在領導等級「A/A-」，其中，台塑、南亞、台化、南亞科、台勝高等5家公司更取得雙「A」（氣候變遷、水安全）評等(全台僅8家)。
氣候變遷方面，台塑、南亞、台化、南亞科、福懋興業、福懋科、台勝高等7家獲最高等級「A」(全台僅18家)；水安全問卷評比方面，台塑、南亞、台化、南亞科、南電、台勝高等6家獲「A」(全台僅10家)。
CDP(碳揭露專案)為全球公認環境資訊揭露的關鍵指標，根據CDP官網，目前已有746家資產超過136兆美元的投資者及330家採購支出超過6.4兆美元採購商要求公司或供應商透過CDP揭露其環境數據，2023年全球有超過21,000家公司參加評等。
台塑集團表示，多年來一直努力於推動節能減碳及因應氣候變遷作為，並於2021年對外宣示短中長期減碳目標，以2007年碳達峰的6,148萬噸為基準年，設定短期(2025年)及中期(2030年)目標較基準年減量20%、35%，長期則以2050年達到碳中和為目標。
從5S、三點不漏、循環經濟，到近期積極推動的AI+模擬，其成效也確實反映在實際減碳數字上。而在2017年，台塑集團總裁收到來自CDP邀請函，認為這是一個全面檢視集團減碳成效的機會，便開始參與CDP評比，加上近年來積極推動接軌SBT、導入內部碳定價、鑑別氣候變遷財務風險與機會(TCFD)等一連串的行動，使得CDP評比結果維持在優異的成績。
面對國際ESG發展潮流，台塑集團指出，將持續深化AI發展及研究開發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，並持續推動節能減排循環經濟，以及配合國家能源與減碳政策，朝碳中和目標努力。
台塑集團3/22獲邀參加CDP與企業永續發展協會(BCSD Taiwan)合作舉辦的「CDP台灣發表會」，今年除邀請CDP首席影響官Nicolette Bartlett主講全球的標準及趨勢走向外，也因2023年國內企業CDP評比表現良好，首度舉辦頒獎典禮，表揚取得卓越成績「A」的台灣公司，由台灣證交所董事長林修銘進行頒獎，台塑集團共8家公司獲邀當日接受表揚。
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