運彩公會助體育人生更精彩 抽出賓士A180獎落台中

台灣運彩2024年邁入第三屆，開放24小時線上投注，世界賽事投注無時差，各經銷商無不摩拳擦掌，搶攻網路會員商機。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會舉辦加入第三屆指定經銷商證號93181001抽賓士活動，22日抽出幸運兒，由家住台中市西區的林先生獨得賓士A180。

這次活動總計1,000多個獎項，彩禮總金額高達500萬元，並由長福會計事務所確信認證。

台灣運動彩券自2008年5月起發行，第二屆運動彩券，挹注國家運動發展基金逾400億元。運彩公會理事長何昱奇表示，經過3年的疫情洗禮，消費型態改變，運動彩券不再侷限實體的彩券行，透過台灣運彩官方網站，「在家看球賽動一動手指」就能玩運彩。

今天的抽獎儀式，活動代言人啦啦隊女孩璇璇Wendy精彩亮相，為現場增添無限活力。抽獎活動由人氣活動大使小花姐主持，她的風趣幽默，炒熱整個活動氣氛。特別嘉賓、知名飛刀手陳義信的到來，更是讓現場氣氛達到高潮。最終，幸運的會員贏得豪華賓士A180一輛，無疑是對所有會員最大的鼓勵和回饋。

何昱奇表示，2024第三屆開始，每買100塊的運動彩券，就有12塊錢投入到運動發展基金裡面，將大幅度幫助改善運動環境及提高運動風氣。

網路線上通路商機無限，台灣運彩進入第三屆的這十年，台灣運彩預估能達到挹注國家運動發展基金超過538億元。也因此，經銷商舉辦活動各憑本事，運彩公會身為行業領頭羊，更加謹慎力求完善，以提升全民關注，共同買運彩助體育。

中華職棒(CPBL)熱身賽13日開打，今年熱身賽焦點聚焦在2場台北大巨蛋賽事，何昱奇特地帶領團隊到場應援，為球員加油打氣。緊接著將迎來中職在大巨蛋首場開幕戰。

1990年3月17日中華職棒在台北市立棒球場開打，34年後的這一天，台北大巨蛋迎來首度在此舉行的中職熱身賽，兩天的比賽觀眾人數合計為3萬6,228人，觀眾人數寫下紀錄。這不僅展現了台灣職棒的魅力，也反映出球迷對於棒球運動的熱情和支持。

隨著開幕戰的日子逐漸接近，主辦單位正努力推廣，希望在3月30日的比賽中能夠吸引3萬名觀眾到場，創下新的紀錄。 運彩公會舉辦加入第三屆指定經銷商證號93181001抽賓士活動今天抽出幸運兒。記者宋健生/攝影

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