宜得利家居全球第999店進駐豐原太平洋百貨

日系美學家居品牌首度進駐豐原地區！豐原太平洋百貨宜得利家居22日盛大開幕，這也是宜得利家居全球第999店；歡慶開幕期間限定雙重好禮大放送，即日起至3月31日精選推薦居家商品限時限店優惠。

今天的開幕剪綵儀式，雙方董事長互贈菜頭鳳梨預祝開幕好彩頭、業績旺旺來。豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為了感謝長期支持的鄉親，近幾年陸續引進國際知名大品牌，今年很榮幸邀請宜得利家居進駐豐原太平洋百貨，成為台灣第61店，也恭喜迎接全球1,000店達成，期待雙方攜手用更豐富的購物選擇，共創雙贏、打造豐原的榮景。

豐原太平洋百貨5樓宜得利家居開幕慶準備多重好禮活動回饋，即日起至3月31日點數大放送，消費滿1,000元就送100點宜得利家居會員點數，超值點數1點可折抵1元；即日起至3月24日及3月30日至3月31日消費滿200元，就送宜得利家居人氣黑貓環保購物袋，每日限量送完為止。

還有即日起至3月31日限時10天開幕精選推薦商品優惠，首推台日人氣的電動沙發ROYAL半皮-厚皮3人座，人體接觸面使用「半苯染牛皮」，透氣性佳且皮質柔軟舒適，開幕慶特價4萬3,900元，舉凡居家寢具組、衣櫥、餐桌椅、廚房用具等皆可在宜得利家居享受一次購足的滿足感。

除了5樓宜得利家居盛大開幕優惠外，百貨同期重磅回饋更不容小覷。即日起至3月26日於1樓化妝品購物節搶先預購熱烈展開，今年購物節更大手筆加碼堆出31%超高回饋，百貨會員當日於化妝品滿5,000送500、並再加碼單筆1萬5,000加送500，還有化妝品預購獨享豪禮5重送。

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