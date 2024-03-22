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台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳推出「餐桌上的白金」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳將於4月1日起限時推出白蘆筍季節限定美饌。業者提供
台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳將於4月1日起限時推出白蘆筍季節限定美饌。業者提供

台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳將於4月1日起限時推出白蘆筍季節限定美饌，由來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫 （Emanuele Bergamo）特選來自歐洲的頂級白蘆筍並結合當令新鮮食材，精心打造一系列豐盛饗宴。

台北文華東方酒店表示，正值時令珍饈「餐桌上的白金」白蘆筍產季，在盤中勾勒出春季繽紛盎然的豐富樣貌，包含「慢燉和牛牛小排佐白蘆筍」、「白蘆筍佐蛋黃醬、魚子醬、脆藜麥」、「白蘆筍燉飯佐黑松露」，以及「白蘆筍雪酪」等，精彩詮釋白蘆筍纖維細緻、味道鮮甜的迷人風味，單點佳餚價格為480元+10%起。

白蘆筍是極其珍貴的食材之一，由於栽種不易、身價不凡，常被譽為「餐桌上的白金」與「蔬菜之后」。白蘆筍質地細緻、鮮甜多汁，每年春季盛產時皆受到全球識味饕家的熱烈喜愛。台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳4月1日起推出期間限定的季節白蘆筍佳餚，特選來自歐洲的頂級白蘆筍，搭配魚子醬、黑松露與和牛等精選食材，匠心演繹白蘆筍纖嫩細緻的甜美清香。

主廚先將白蘆筍燙過後以炭火炙烤，保留其鮮甜滋味，分別搭配法國魚子醬、炸藜麥，以及將鴨蛋黃舒肥後加入醬油與橄欖油製成的蛋黃醬，盤底淋上的則是奶油與帕瑪森乳酪製成的醬汁以及巴西里油。魚子醬的鹹鮮、藜麥的酥脆，以及蛋黃醬的滑順，完美襯托白蘆筍的清甜，是令人難以忘懷的春日滋味。

將特選陳年義大利米炒出香氣後放入白酒與蔬菜高湯中燉煮，再加入白蘆筍泥、白蘆筍塊、奶油及現刨帕瑪森乾酪一同乳化。呈盤則擺上炙烤過、細緻多汁且最為鮮甜的白蘆筍尖段，並刨上黑松露。燉飯米粒中完美吸收白蘆筍鮮甜，每一口都能感受白蘆筍不同層次的細膩清香。

艾曼紐主廚將和牛牛小排以鹽、月桂葉和鹽之花隔夜進行鹽水漬，取出擦乾後再舒肥12小時讓香氣更加融合，切塊後淋上牛肉汁。另將白蘆筍燙過後炙烤，撒上帕馬森起司碎並淋上以綠蘆筍製成的法式伯那西醬。肉質軟嫩的和牛牛小排，搭配爽脆多汁炙烤過的白蘆筍，風味與口感極富層次。

以榛果海綿蛋糕為基底，上方擠上以白巧克力、柚子汁和優格製成的慕斯，搭配白蘆筍雪酪與柚子汁，清香鮮甜的滋味是春季最令人愉悅的甜美的禮讚。

「特選米燉飯、36個月帕馬森乳酪、白蘆筍、黑松露」的燉飯米粒完美吸收白蘆筍鮮甜。業者提供
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「榛果蛋糕、柚子優格慕斯、白蘆筍雪酪」清香鮮甜的滋味是春季最甜美的禮讚。業者提供
「榛果蛋糕、柚子優格慕斯、白蘆筍雪酪」清香鮮甜的滋味是春季最甜美的禮讚。業者提供
「慢燉和牛牛小排佐白蘆筍」以和牛牛小排的軟嫩細滑搭配白蘆筍的清新。業者提供
「慢燉和牛牛小排佐白蘆筍」以和牛牛小排的軟嫩細滑搭配白蘆筍的清新。業者提供

台北文華東方 義大利

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