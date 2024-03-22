高薪入隊、多元輪調 信義房屋 MA 計畫磁吸「海漂」族入行

今年應屆畢業生多數選擇先就業，且根據人力銀行調查有高達9成2想到海外工作，創下11年來新高；相較於前仆後繼赴海外就業的人潮，畢業於巴黎前三大商學院之一的郭永媞，卻帶著荷商與新加坡新創公司財務分析等亮眼「海漂」經歷，選擇加入信義房屋總公司經營管理儲備幹部(MA)計畫，不僅保有不輸海外就業的薪資，更激發財務面以外的潛能、持續強化自己職場競爭力。

語言能力出色的郭永媞擁有巴黎高等經濟商業學院(ESSEC)學位，畢業後曾任飛利浦財務分析師、東南亞最大的人力新創公司Glints財務策略副理。儘管在海外留學四年、待過三個國家，但畢業後與跨國團隊共事的經驗，仍使郭永媞嘗到外商極致「公事公辦」文化的苦與甜，加上對財務分析的駕輕就熟、逐漸失去挑戰性，也讓當時即將升職的郭永媞興起轉職、甚至跨行挑戰的想法。

過往任財務策略分析的經驗，培養出郭永媞全局觀的視野與跨部門溝通的能力，因此轉職首選便是找尋不限背景、能在既有財務能力基礎上，協助自己培養新技能、並有機會跨部門多元輪調的職務，綜觀考量後再加上年薪上看120萬的薪資福利，唯有信義房屋總公司經營管理儲備幹部(MA)計畫完全符合需求。

但要從外商跳到台企，眾人提出包括企業文化的適應、薪資差異等面向的各種質疑，郭永媞表示，信義房屋貫徹「以人為本」重視員工的文化、加上MA計畫鼓勵跨領域挑戰的多元輪調訓練，優渥的薪資福利，都是相較海外企業更適合轉職挑戰的原因。

郭永媞引用自身經驗提到，過去曾經因為他人的否定，讓郭永媞一度認為自己不適合財務分析，一直到任財務分析師並且一路獲得肯定，才理解唯有勇於嘗試才能找到屬於自己的成功方程式；進入信義房屋後，郭永媞也帶著這個心情面對業務歷練，即使身處台中一級戰區逢甲大學周遭商圈分店，在導師的提點與師父的帶領下開竅，以0經驗新人之姿獲得所在區業績第三名以及新秀獎等亮眼成績。

進入部門輪調期間，郭永媞更能切身體會信義房屋對於MA的彈性，不若其他產業對於MA鎖定單一背景、且只在某一事業群或單位下輪調，信義房屋的MA即使沒有數位經驗仍能加入數位部門、帶領專案，財務背景的郭永媞也依照志願加入了人力招募團隊，不僅發揮分析的能力，更將過去曾被否定的經驗轉化成自我提醒，在面對招募相關專案時更深入探究人才的潛力。

信義房屋MA計畫邁入第三屆，積極攬才國內外不限科系大學、研究所應屆畢業生，及工作經驗2年內的社會新鮮人。錄取後保障月薪7萬元、年薪120萬元，且有機會依培訓輪調期間專案表現，最高年薪可達150萬元，更有機會赴日本、馬來西亞等海外單位歷練；培訓期滿後，則會依MA個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期以專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。

信義房屋將於3月26日舉行MA線上說明會，由歷屆MA實地分享，報名網址（https://www.surveycake.com/s/LgdNR?utm_source=Facebook_ma&utm_medium=display&utm_campaign=2024MA&utm_content=24MAseminar）

商品推薦