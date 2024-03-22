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房產達人勸年輕人買房被罵爆 揭親身經歷「別重蹈我的冤枉路」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌前研發長、現任馨傳不動產智庫執行長何世昌近日在臉書發文， 勸已存夠錢，但買房怕失業的年輕朋友勇敢進場，結果不少網友留言，罵他「帶風向，割韭菜」、「被建商收買了」、「你是賣房的吧」。

對於這些留言，何世昌表示， 他以前也當過「憤青」，支持居住正義，認為房價會跌，結果從台北市內湖新建案一坪四十萬元，一路等到現在每坪站上百萬元，最後認清真實世界，最終到外圍買房。

他表示對於批評他的留言，他很能理解，因為「在他們身上，看見我過去的影子」。

何世昌說，他就讀大學期間到出社會的前幾年，都是一枚妥妥的憤青，時常在PTT上噴高房價。當時若看到有人勸別人買房，就會噴他是不是為建商說話、為高房價護航；如果有人說房價不會跌，就會罵他炒房仔。看到有人說房市供過於求、未來房價會崩盤，就會按下Ｘ推一下，推一下不夠還會再推二、三次。

他說，他的憤青生涯起碼有十幾年時間，噴天噴地噴空氣、支持房價正義、支持居住正義，從台北市新建案房價一坪二、三十萬元，一路噴到每坪七、八十萬元。

在那段期間，他租房子租了十幾年，也不是沒考慮過買房。大約在金融海嘯前後，家人勸他該買房子，但他當時仍認為台北市房價必崩，並沒有很積極看房子。

又過了一年多，某日他從PTT下線並關上電腦，突然有個落寞的情緒湧上心頭——「在網路上開噴很爽，但關上電腦後，我還是得繳房租，買房的問題終究要面對、要解決」。

於是，他積極去看房子。最接近在台北買房的一次是看了內湖某建案後，覺得格局能接受，價格方面，那個建案一坪開價50萬，他出45萬元，總價約是1,200萬元，最後沒成交，之後他想再回頭，內湖房價已高到他已買不起。

何世昌表示，他自己跨入不動產研展這條路以後，才猛然發現過去當憤青時的想法幾乎都是「腦補」，怪東怪西就是沒想到自己是個什麼東西。

他說，雖然被罵爆，但他還是不改變先前說法，如果已經存夠頭期款、有能力買房，依然建議年輕朋友勇敢「買一間自住房」，千萬不要重蹈他過去犯錯的冤枉路。

建案 房價 買房

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